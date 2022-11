Déménagements pour éviter une grève ferroviaire

WASHINGTON – La Chambre a décidé mercredi d’approuver une législation visant à éviter une grève nationale des chemins de fer en imposant un accord de travail entre les compagnies ferroviaires et leurs travailleurs, alors que les législateurs se sont précipités pour protéger l’économie de la menace d’un arrêt de travail pendant les vacances et empêcher une perturbation dans expédition à travers le pays.

Agissant rapidement le lendemain de l’appel personnel du président Biden à la Maison Blanche, la Chambre a ouvert le débat sur un projet de loi qui obligerait les compagnies ferroviaires et les employés à respecter un accord de principe que l’administration Biden a aidé à négocier plus tôt cette année, qui a augmenté le salaire et établir des horaires plus flexibles pour les travailleurs. Mais les démocrates libéraux menaçant de suspendre leur vote à moins que la législation n’accorde des congés payés, une revendication clé des travailleurs qui a été omise de cet accord, les législateurs envisageaient également une mesure distincte pour ajouter sept jours de congés de maladie indemnisés au pacte.

Plusieurs syndicats ont hésité devant l’accord de principe en raison du manque de congés familiaux ou médicaux payés, qui, selon les travailleurs, sont essentiels pour aider à contrer le coût des horaires imprévisibles.

S’il adopte la mesure mercredi comme prévu, la Chambre ferait le premier pas pour contraindre les 12 syndicats à accepter l’accord.