Plus de 1 600 réfugiés rohingyas sont transférés vers une île isolée dans le cadre de la première phase d’un programme de réinstallation controversé lancé par le gouvernement bangladais.

Quelque 1 640 hommes, femmes et enfants sont transférés du port de Chittagong, au sud du Bangladesh, vers l’île reculée de Bhasan Char.

Environ un million de réfugiés rohingyas vivent dans des camps sordides dans l’est du Bangladesh, où des glissements de terrain meurtriers et des violences perpétrées par des gangs de drogue et des extrémistes se produiraient.

La plupart des gens s’y sont retrouvés après avoir fui une offensive militaire au Myanmar voisin en 2017.

Le gouvernement de Dhaka dit qu’il déplace les Rohingyas en raison de la surpopulation dans les camps de Cox’s Bazaar.

Mais les critiques disent que l’île de limon de basse altitude est sujette aux inondations et que les cyclones frappent fréquemment cette région.

Le gouvernement bangladais a construit des abris et un remblai contre les inondations de trois mètres autour de la zone pour un coût d’environ 330 millions d’euros.

Des groupes de défense des droits ont également allégué que beaucoup avaient été contraints de s’y rendre.

Sufia Khatun, 60 ans, est allée voir son fils et cinq autres parents et a dit: « Ils ont battu mon fils sans pitié et lui ont même cassé les dents pour qu’il accepte d’aller sur l’île. »

Mais le ministre des Affaires étrangères du Bangladesh, AK Abdul Momen, a qualifié les affirmations des groupes de défense des droits de « foutu mensonge ». Il a ajouté que les installations sur l’île étaient «bien meilleures» que dans les camps.

Selon les autorités, cette décision réduira la congestion du vaste réseau de camps exigus existants.

Le bureau des Nations Unies au Bangladesh a déclaré qu’il avait été empêché d’évaluer de manière indépendante « la sécurité, la faisabilité et la durabilité » de l’île.

Le co-fondateur de Free Rohingya Coalition, Ro Nay San Lwin, a déclaré à Euronews: « Je pense que le gouvernement bangladais n’écoutera aucun groupe international de défense des droits de l’homme ni aucune organisation des Nations Unies. Ils prévoyaient de déplacer les réfugiés Rohingya depuis 2018 et ils ont reporté ce plan à plusieurs reprises « .

« J’ai visité le camp plusieurs fois donc je connais la réalité », a ajouté Ro Nay San Lwin, « ces photos (du camp) parlent mille mots ».

« Le gouvernement du Bangladesh avait dit qu’il ne forcerait personne, mais la réalité sur le terrain est différente », a déclaré Ro Nay San Lwin.

On ne sait pas non plus si les Rohingyas pourront quitter la zone une fois qu’ils y seront.

La sécurité a été renforcée avec quelque 300 policiers déployés sur l’île.

Pour regarder l’interview complète, cliquez sur le lecteur multimédia ci-dessus.