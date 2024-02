Démêler le rôle du cannabis dans les comportements de consommation excessive d’aliments

Résumé: Plus de 23 % des personnes cherchant un traitement contre l’hyperphagie boulimique ont déclaré avoir consommé du cannabis au cours des trois derniers mois, ce qui suggère un lien potentiel entre la consommation de substances et les troubles de l’alimentation. Malgré une consommation d’alcool plus élevée et les problèmes associés chez les consommateurs de cannabis, il n’y a pas eu d’augmentation significative de la gravité des troubles de l’alimentation ou des symptômes de dépression.

La recherche souligne la nécessité pour les cliniciens de dépister la consommation de cannabis et d’alcool chez les patients souffrant d’hyperphagie boulimique, soulignant l’interaction complexe entre la consommation de substances, l’appétit, l’humeur et les comportements alimentaires. Cette étude souligne l’importance de comprendre l’impact de la consommation de substances sur l’hyperphagie boulimique pour améliorer les stratégies de traitement.

Faits marquants:

Plus de 23 % des participants à une étude sur le traitement de l’hyperphagie boulimique ont signalé une consommation récente de cannabis, ce qui indique sa prévalence parmi les personnes souffrant de troubles de l’alimentation. Les consommateurs de cannabis participant à l’étude n’ont pas présenté de troubles de l’alimentation ou de symptômes de dépression plus graves, bien qu’ils aient signalé une consommation d’alcool plus élevée et des problèmes connexes. La recherche appelle les cliniciens à dépister la consommation de cannabis et d’alcool chez les patients souffrant d’hyperphagie boulimique afin de mieux comprendre et traiter les complexités de la maladie.

Source: Université Drexel

Une nouvelle recherche du Centre pour les sciences du poids, de l’alimentation et du style de vie (WELL Center) de l’Université Drexel a examiné la fréquence à laquelle les personnes souffrant d’hyperphagie boulimique consomment également du cannabis à des fins récréatives, et si les patients qui consomment du cannabis présentent des symptômes plus graves de troubles de l’alimentation ou des symptômes de problèmes de santé mentale. .

Même si de nombreuses recherches ont été menées sur l’impact du cannabis sur les habitudes alimentaires, on en sait moins sur les effets de la consommation de cannabis sur les personnes souffrant d’hyperphagie boulimique. L’hyperphagie boulimique est l’impression de perdre le contrôle lorsqu’on mange ou d’être incapable d’arrêter de manger.

Le cannabis peut jouer un rôle particulier dans le maintien des crises de boulimie, car les recherches suggèrent que le cannabis peut augmenter le plaisir ou la récompense des aliments riches en sucre ou en graisses.

Récemment publié dans Psychopharmacologie expérimentale et clinique, la recherche a révélé que plus de 23 % des 165 participants à l’étude ont déclaré avoir consommé du cannabis au cours des trois derniers mois – soit « une ou deux fois » ou « mensuellement ». Ces participants étaient des personnes recherchant un traitement contre l’hyperphagie boulimique et ont déclaré leur consommation de cannabis et d’alcool dans le cadre de ce processus.

“Il est nécessaire de distinguer la relation entre la consommation de cannabis, la gravité des troubles de l’alimentation et d’autres symptômes psychiatriques chez les patients souffrant d’hyperphagie boulimique pour éclairer le dépistage et les recommandations cliniques”, a déclaré l’auteur principal Megan Wilkinson, doctorante au Collège des Arts et des Sciences de Drexel.

Alors que les participants à l’étude qui consommaient du cannabis ont signalé « un fort désir ou une forte envie de consommer du cannabis », ils ont également bu de l’alcool plus fréquemment et ont signalé plus de problèmes liés à leur consommation d’alcool ; l’équipe de recherche a noté que les participants souffrant d’hyperphagie boulimique qui consommaient du cannabis ne présentaient pas de troubles alimentaires ou de symptômes de dépression plus graves.

« L’alcool et le cannabis peuvent tous deux avoir un impact sur l’appétit et l’humeur d’un individu. Notre découverte selon laquelle les patients souffrant d’hyperphagie boulimique qui consomment du cannabis boivent également plus d’alcool peut suggérer que ces personnes courent un risque plus élevé d’hyperphagie boulimique, étant donné les effets combinés de ces substances sur l’appétit et l’humeur », a déclaré Wilkinson.

“Les traitements contre l’hyperphagie boulimique devraient explorer la manière dont la consommation de substances affecte la faim, l’humeur et l’alimentation des patients.”

Les participants ont également répondu à des enquêtes et à des entretiens sur leur frénésie alimentaire, d’autres symptômes de troubles de l’alimentation et leur dépression. L’équipe de recherche a comparé les individus ayant déclaré consommer du cannabis à ceux qui n’en avaient pas déclaré pour voir s’il existait des différences statistiquement significatives dans leur consommation d’alcool, leurs symptômes de troubles de l’alimentation ou leurs symptômes de dépression.

Les résultats indiquent qu’un sous-ensemble notable de participants souffrant d’hyperphagie boulimique consomment du cannabis et éprouvent de forts désirs ou envies de consommer du cannabis. De plus, la consommation de cannabis semble être liée aux habitudes de consommation et aux problèmes de consommation d’alcool (par exemple, besoin de plus d’alcool pour se sentir intoxiqué, incapacité à contrôler sa consommation) chez les patients souffrant d’hyperphagie boulimique.

“Nous espérons que cette recherche sera utile aux cliniciens traitant des patients souffrant d’hyperphagie boulimique, car elle pourra leur fournir des informations actualisées sur la prévalence de la consommation de cannabis chez leurs patients”, a déclaré Wilkinson.

« Nous recommandons aux cliniciens de dépister la consommation de cannabis et d’alcool chez tous leurs patients et d’évaluer tout problème potentiel que le patient pourrait rencontrer en lien avec sa consommation de substances. »

Wilkinson a également noté que des recherches actualisées sur la consommation de cannabis chez les patients souffrant d’hyperphagie boulimique seront régulièrement nécessaires en raison de l’évolution des normes sociales et des lois liées au cannabis aux États-Unis.

Wilkinson et ses collègues envisagent ensuite d’explorer les façons dont la consommation de cannabis peut avoir un impact sur la faim et l’humeur des patients souffrant d’hyperphagie boulimique, et donc potentiellement exacerber leurs symptômes d’hyperphagie boulimique.

À propos de cette actualité de recherche sur l’hyperphagie boulimique et les troubles liés à la consommation de cannabis

Auteur: Annie Korp

Source: Université Drexel

Contact: Annie Korp – Université Drexel

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès fermé.

“Consommation de cannabis et hyperphagie boulimique : examen de la relation entre la consommation de cannabis et la gravité clinique chez les adultes souffrant d’hyperphagie boulimique» par Megan Wilkinson et al. Psychopharmacologie expérimentale et clinique

Abstrait

Consommation de cannabis et hyperphagie boulimique : examen de la relation entre la consommation de cannabis et la gravité clinique chez les adultes souffrant d’hyperphagie boulimique

La consommation de cannabis est répandue chez les personnes souffrant d’hyperphagie boulimique (BE, c’est-à-dire incapacité à contrôler son comportement alimentaire). Pourtant, seules deux études à ce jour (toutes deux datant de plus de 20 ans) ont testé si la consommation de cannabis était liée à la gravité clinique parmi les échantillons de BE.

Caractériser la relation entre la consommation de cannabis, la gravité des troubles de l’alimentation (DE) et d’autres symptômes psychiatriques dans les échantillons de BE est nécessaire pour éclairer le dépistage et les recommandations cliniques.

La présente étude a caractérisé la consommation de cannabis chez les adultes atteints d’EB et testé les relations entre les groupes et au sein du groupe entre la consommation de cannabis et les symptômes des troubles de l’alimentation, la consommation et les symptômes de l’alcool et les symptômes de la dépression.

Participants (N = 165) étaient des adultes en quête de traitement ayant subi au moins un BE par semaine au cours des 3 derniers mois et qui avaient effectué des entretiens cliniques et des mesures d’auto-évaluation avant le traitement.

Plus de 23 % des participants ont déclaré avoir consommé du cannabis au cours des trois derniers mois, la plupart des personnes consommant du cannabis ayant déclaré en consommer « une ou deux fois » ou « une fois par mois ». La plupart des personnes consommant du cannabis ont signalé des symptômes liés au cannabis.

Les personnes consommant du cannabis ont déclaré une consommation d’alcool significativement plus élevée et étaient plus susceptibles de signaler des symptômes liés à l’alcool que les personnes ne consommant pas de cannabis. Aucune association n’a été observée entre la consommation de cannabis, les symptômes des troubles de l’alimentation et les symptômes de la dépression.

Ces résultats indiquent qu’un sous-ensemble notable de patients atteints d’EB consomment du cannabis et éprouvent des problèmes liés au cannabis, et que la consommation de cannabis et d’alcool peut être liée pour ces personnes.

Compte tenu des changements juridiques et socioculturels dans la disponibilité et la prévalence du cannabis, les résultats de la présente étude soutiennent le dépistage des modes de consommation de cannabis et d’alcool chez les patients atteints d’EB.