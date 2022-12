Démêler le lien entre le changement climatique et les tempêtes hivernales extrêmes

Mais de nombreux scientifiques disent que s’il existe des preuves de l’idée que le réchauffement de l’Arctique affaiblit le jet stream, il y a moins de preuves pour soutenir le concept selon lequel cela crée un motif plus ondulé qui permet au vortex polaire de se déplacer. Et au moins une étude a révélé qu’une tendance à court terme d’un courant-jet plus ondulé et d’excursions de vortex polaire dans les années 1990 et 2000, qui a conduit au développement de l’idée que le réchauffement de l’Arctique affectait le vortex polaire, ne s’est pas poursuivie.

Les recherches sur le sujet se poursuivent.

“Nous avons compris quelques volets de cette question”, a déclaré Steve Vavrus, climatologue à l’Université du Wisconsin et auteur d’un article de 2020 qui a passé en revue la compréhension actuelle du sujet dans un article il y a plusieurs années. “Je pense que nous continuerons à le faire dans les années à venir, car de plus en plus de personnes font des recherches.”

En dehors de l’Arctique, les hivers plus chauds ont de nombreux effets plus certains. Des températures hivernales plus élevées dans l’ouest des États-Unis, par exemple, ont augmenté la capacité de survie des insectes destructeurs d’arbres comme les dendroctones du pin, contribuant à la mortalité à grande échelle dans les forêts. Le réchauffement signifie également que plus de précipitations tombent sous forme de pluie plutôt que de neige, ce qui réduit l’accumulation de neige hivernale qui, dans de nombreuses régions, est essentielle pour l’approvisionnement en eau.

Cependant, lorsqu’il fait assez froid pour qu’il neige plutôt que pour pleuvoir, comme c’était le cas à de nombreux endroits lors de la récente tempête, il peut tomber plus de neige. C’est parce que l’air peut contenir plus d’humidité lorsqu’il fait plus chaud. C’est la version par temps froid de la raison pour laquelle les précipitations deviennent plus extrêmes dans de nombreuses régions du monde.

Bien qu’il soit difficile de savoir si cette tempête, dans l’ensemble, était plus enneigée qu’elle ne l’aurait été sans le changement climatique causé par l’homme, dans certaines régions, les totaux de neige étaient hors des cartes. Buffalo a reçu plus de 22 pouces de neige vendredi, un record, a annoncé le bureau local du National Weather Service.

Buffalo se trouve dans une partie du pays qui est sujette à la neige “à effet de lac”, qui se produit lorsque de l’air froid et sec souffle sur l’eau (dans le cas de Buffalo, le lac Érié), ramassant l’humidité qui est ensuite déversée sous forme de neige lorsqu’elle atteint la terre. La neige à effet de lac se produit lorsque l’eau n’est pas gelée. Et, généralement, plus la différence de température entre l’air et l’eau est grande, plus l’effet est important.