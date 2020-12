La déclaration n’a guère apaisé le dédain de The Weeknd, car il tweeté en réponse, « planifier en collaboration une performance pendant des semaines pour ne pas être invité? A mon avis, aucune nomination = vous n’êtes pas invité! »

Le processus de nomination de l’Académie a toujours semblé un peu déroutant et intentionnellement opaque – ne cherchez pas plus loin que les nominés du meilleur nouvel artiste de chaque année, dont beaucoup ont souvent déjà plusieurs albums à leur actif et, parfois, des nominations aux Grammy précédents – et cela semble peu probable. changer, peu importe combien quiconque proteste autrement.

Comme Harvey l’a dit Variété au milieu du tollé, « Vous savez, cela revient vraiment à l’organe de vote qui décide. Nous avons huit places de nomination à remplir [the Big Four categories: Best Album, Song, Record and New Artist], cinq dans d’autres, et les électeurs votent pour leurs favoris. « Il a expliqué qu’un comité d’environ 20 professionnels de la musique fait l’appel pour les Big Four, réduisant une liste restreinte des » 20 meilleurs obtenteurs de voix dans le domaine général « pour listes encore plus courtes.

« Les gens dans cette salle se soucient: il n’y a pas d’agendas là-dedans, il n’y a pas de » snobez cette personne « ou cette personne. Il s’agit de » Essayons de trouver l’excellence « », at-il expliqué. « De plus, vous devez vous rappeler que le comité ne peut pas voter sur quelque chose qui n’est pas là. » Bien qu’il n’ait pas voulu dire si The Weeknd figurait sur la liste initiale, Harvey a admis que l’omission ne lui semblait pas être une raison suffisante pour remettre en question leur processus.