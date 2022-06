Démêler le deuil : Vivre au-delà d’une grande perte

“Le cheval a quitté la grange.”

Ces six mots, prononcés par l’oncologue de mon mari, ont changé nos vies pour toujours, bien que le sentiment de perte imminente ait commencé des semaines plus tôt avec un test sanguin. Il y aurait plus de tests, d’examens et de visites chez des spécialistes. Alors que George et moi attendions un diagnostic définitif, nous avons négocié avec nous-mêmes et avec l’univers. Lorsque nous avons finalement rencontré l’équipe de traitement du cancer pour passer en revue tous les tests, le cadre de 6 pieds 2 pouces de George avait du mal à s’intégrer dans l’espace de la petite table, où nous nous sommes efforcés de suivre la conversation. Entendre le mot métastatique – signifiant que le cancer s’était propagé dans tout son corps – était comme des ongles sur un tableau noir.

Mais il n’y a pas vraiment de moyen de se préparer au deuil, une caractéristique incontournable de la condition humaine. Son stress suite au décès d’un être cher peut entraîner des maladies physiques : maladies cardiovasculaires, syndrome du cœur brisé (cardiomyopathie takotsubo), cancers et ulcères. La détresse émotionnelle déclenche souvent détresse physique connue sous le nom de symptômes somatiques. La façon dont chaque personne navigue dans le deuil varie. Le confort prend différentes formes pour différentes personnes. Bien que mon parcours soit individuel, mon histoire touche à des thèmes universels, en particulier pour ceux qui sont en deuil à l’époque de la COVID-19.

Le deuil anticipé frappe en premier

Le diagnostic de George était un cancer de la prostate métastatique avancé, propagé aux ganglions lymphatiques et aux os. Il n’y aurait pas de chirurgie. Pas de rayonnement. Pas de chimiothérapie. Seuls les soins palliatifs.

Certains jours, George ne voulait parler qu’avec moi. D’autres jours, il voulait parler avec ceux qui étaient « dans le même bateau ». Il se voyait échoué sur les rives d’un nouveau continent inconnu. Je me suis senti lavé avec lui. L’Institut national du cancer décrit ces sentiments comme deuil anticipéune réaction qui anticipe une perte imminente.

Avec le temps, nous sommes revenus aux routines quotidiennes. Parfois, nous riions et ne pensions pas à sa maladie. George a même conçu et organisé une fête annuelle pour ses meilleurs amis – des hommes qui seraient ses porteurs – et leurs partenaires. La “fête des porteurs”, comme on l’appelait, était un événement merveilleusement bruyant. Les hommes adultes riaient jusqu’à ce qu’ils pleurent. Chaque année, à la fin de la nuit, je savais que les larmes étaient pour la perte anticipée.

George a vécu encore 11 ans, plus du double de ce qui était prévu. Mais anticiper sa perte n’a pas amorti mon cœur brisé.

Deuil aigu suite à un décès

George est décédé en mai 2020, au début du verrouillage du COVID-19. Malgré les répétitions costumées des porteurs, il n’y a pas eu d’enterrement, pas de rassemblement d’êtres chers. Rien pour apaiser ma douleur accablante.

Au cours de ces premières semaines, le temps semblait étiré, les moments se répétant comme des notes de musique sur un disque rayé. Je me sentais libre, non amarré, à la dérive. Mes côtés me faisaient mal à force de pleurer; mes genoux étaient instables. Je ne me souviens pas d’avoir mangé.

Au salon funéraire, quand j’ai vu George dans un cercueil, la grande pièce semblait éclairée par les lumières frappant le plancher de bois brillant. Plus tard, j’ai réalisé que la pièce était beaucoup plus petite et plus sombre que dans mon souvenir, son sol n’était pas brillant mais recouvert de tapis orientaux. Les rideaux bordeaux protégeaient du soleil. Alors que je regardais la scène, si différente de mes souvenirs, ma poitrine se souleva et eut des spasmes.

De telles réactions et perceptions physiques sont courantes dans le deuil aigu. Le décès d’un être cher s’accompagne de vagues de détresse physique pouvant inclure des douleurs musculaires, un essoufflement, des maux d’estomac et des troubles du sommeil. Les aliments peuvent n’avoir aucun goût et certains ont des hallucinations visuelles. Les personnes en deuil peuvent ne pas croire que leur proche est mort.

Le deuil au temps du COVID-19

Les restrictions visant à empêcher la propagation de la COVID-19 ont perturbé les rituels sociaux qui nous relient pendant le deuil. Dans L’AtlantiqueEd Yong décrit cette absence de soutien indispensable comme le “trahison pandémique finale.”

Bien que mon mari soit décédé d’un cancer, et non du COVID, j’ai vécu la perte de rituels réconfortants et le sentiment que mon chagrin n’a jamais été vraiment reconnu. Les experts appellent cela un chagrin privé de droits. Certains prédisent que trouble de deuil prolongé provoquée par cette pandémie peut atteindre des taux observés uniquement chez les survivants de catastrophes naturelles et de guerres.

Le chagrin est une preuve d’amour

La perte d’êtres chers n’est pas facilement intégrée à l’histoire de notre vie, même si elle en fait partie. La finalité et l’acceptation d’une perte monumentale prennent du temps. Dans L’année de la pensée magique, Joan Didion capture la mort soudaine et tragique de son mari : “John parlait et puis il ne parlait plus.” La vie change en un instant. Pourtant, il faut du temps pour démêler et embrasser tout ce que cela signifie.

Ma vie doit maintenant être reconfigurée et repensée sans George. Lâcher prise sur le chagrin se fait par hésitation. Peu à peu, j’ai remarqué que plus de mes souvenirs de George étaient des souvenirs heureux, évinçant lentement l’intensité précoce du chagrin. Avec le temps, j’ai commencé à me réengager avec le monde.

Tout comme George l’avait fait, j’ai découvert que je voulais parler avec d’autres dans le même bateau. Un groupe de deuil a aidé. J’ai commencé à faire plus d’exercice. Cela a aidé aussi. Quand nos chiens sont morts, j’ai eu un nouveau chiot. J’ai surtout appris à être bienveillante avec moi-même.

Si vous aussi êtes aux prises avec une perte, les experts vous conseillent quelques principes de base : essayez de manger, de dormir et de faire de l’exercice régulièrement ; envisager un groupe de personnes en deuil ou rechercher d’autres personnes en deuil ; restez ouvert à de nouvelles possibilités – de nouveaux passe-temps, de nouvelles personnes et de nouvelles opportunités. Parlez à un professionnel si, après des mois, vous êtes préoccupé par les pensées de votre proche ou ne trouvez aucun sens à la vie sans eux. Ceux-ci peuvent être des signes que votre deuil est au point mort ou prolongé. Un traitement efficace peut aider.

Chaque “première” sans George – le premier anniversaire, le premier anniversaire de mariage, le premier anniversaire de sa mort – a réveillé les premiers jours d’un chagrin intense. Pourtant, l’expérience de vivre à travers chacun m’a fait réaliser que je pouvais survivre. Je pense que George serait content.

Ressources additionnelles

Deuil et perteCDC

NIH News in Health: Faire face au deuilInstituts nationaux de la santé

Le Centre du deuil prolongéUniversité Columbia