Dembele ravit mais frustre la victoire décisive de Barcelone

MADRID – Ousmane Dembele a marqué le vainqueur du match alors que Barcelone battait l’Atletico Madrid 1-0 à l’Estadio Metropolitano dimanche pour prendre trois points d’avance au sommet de la Liga.

Dembele a dépassé Jan Oblak à la 22e minute après un bon travail de Pedri et Gavi pour couronner le début animé du Barça avec un but. L’Atletico s’est réveillé après avoir pris du retard et Jose Maria Gimenez s’est rapproché d’une tête avant qu’Antoine Griezmann ne force un bel arrêt du gardien Marc-Andre ter Stegen. Griezmann a raté une autre chance après la pause et Dembele a gaspillé deux ouvertures pour sceller le match pour le Barça.

Les deux équipes ont été réduites à 10 hommes à la 92e minute lorsque Ferran Torres et Stefan Savic ont été licenciés après s’être réunis, tandis que le Barça avait encore besoin d’un dégagement sur la ligne de but dans les arrêts de jeu de Ronald Araujo pour conserver trois points précieux sur la route.

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. Barcelone profite du dérapage du Real Madrid en Liga

Barcelone est revenue de la pause de la Coupe du monde sous une forme bâclée. Ils ont été retenus à domicile par l’Espanyol en Liga et ont eu besoin de plus de temps pour battre l’Intercity de troisième division en Copa del Rey en milieu de semaine. Cependant, la défaite du Real Madrid à Villarreal samedi avait remonté l’ambiance autour du Barça et offert la possibilité de prendre trois points d’avance au sommet de la Liga.

2 Connexe

Barcelone a saisi cette chance, même si ce n’était pas facile parfois. Ils ont bien commencé dimanche et la décision du manager Xavi Hernandez de choisir quatre milieux de terrain au lieu de trois pour compenser la perte de l’attaquant suspendu Robert Lewandowski a bien fonctionné dès le début. Pedri et Gavi se sont liés pour créer des occasions pour les attaquants, Ansu Fati en manquant deux avant que Dembele ne sorte finalement de l’impasse. Pedri a ensuite raté une bonne ouverture pour doubler l’avance du Barça après un but de l’Atletico.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

– Lisez sur ESPN +: Classement qui remportera les ligues 2022-23

Le match a cependant pris une tournure à partir de là, avec l’Atletico aux commandes et le Barça sous pression. Malgré une formation dense au milieu de terrain, le Barça a perdu le contrôle du milieu de terrain et seuls les défenseurs les ont maintenus en tête. Andreas Christensen et Araujo étaient particulièrement bons dans le dos, avec le dégagement tardif et tardif d’Araujo sur la ligne pour empêcher Griezmann de sceller les points.

Xavi a déclaré qu’une victoire ne serait pas décisive dans la course au titre à ce stade de la saison, mais la façon dont les joueurs du Barça ont célébré, s’effondrant sur le terrain détrempé par la pluie avant d’aller voir leurs fans dans le coin du stade, a montré à quel point important cette victoire était.

2. L’expérience Dembele revient alors qu’il fait frémir et frustre

Vous ne savez jamais ce que vous allez obtenir de Dembele. C’est ce qui le rend si difficile à défendre – et si frustrant à regarder parfois. Contre l’Atletico, les fans du Barca ont eu droit à l’expérience complète de Dembele.

En fin de compte, Ousmane Dembele a marqué le vainqueur du match et préservé trois points importants pour Barcelone à ce stade de la saison de LaLiga – mais il a eu d’autres chances de rendre la victoire plus confortable qu’il a raté. Angel Martinez/Getty Images

L’ailier français a ouvert le score avec son septième but de la saison toutes compétitions confondues – dont cinq en championnat – avec une belle finition du pied droit sur Oblak. Il rejoint Griezmann de l’Atletico en tant que seul joueur de la Liga avec cinq buts ou plus et 5 passes décisives ou plus cette saison. Son rythme s’est ensuite avéré le meilleur – et à peu près le seul – débouché du Barca en seconde période alors que l’Atletico poussait pour un égaliseur.

Mais après avoir fait deux fois le travail acharné, il s’est attardé quand il s’agissait de tirer et les chances ont disparu. Il manque toujours ce petit plus de qualité et de cohérence qui, selon Xavi, fera de lui l’un des meilleurs joueurs du monde. Le potentiel est là, mais dimanche a été un rappel de ce qu’il reste à améliorer dans son jeu pour y arriver.

3. Le combat de l’Atletico Madrid est de terminer dans les quatre premiers

L’Atletico sentira qu’il valait au moins un point ici. La tête de Gimenez a rasé le poteau, Griezmann a été refusé par Ter Stegen et Nahuel Molina a été écarté alors qu’il aurait peut-être dû affronter les exploits tardifs d’Araujo. Ils ont terminé le match avec 20 tirs contre 10 pour le Barça – cinq cadrés contre deux pour le Barça – et c’est le plus grand nombre de tirs pour l’Atletico lors d’une défaite en Liga au cours des deux dernières saisons.

Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ DIMANCHE, JAN. 8 (toutes les heures HE)

• Man City contre Chelsea (11h30)

• Séville contre Getafe (12h30)

• Atletico Madrid vs Barcelone (15h00)

Une victoire un week-end où les rivaux interurbains du Real Madrid ont également perdu aurait pu raviver leurs espoirs de titre en les déplaçant à moins de huit points de la première place. Au lieu de cela, la défaite les laisse 14 derrière le Barça et toujours derrière Madrid par 11.

Les équipes championnes de l’Atletico dirigées par Diego Simeone dans le passé ont peut-être saisi cette opportunité contre une équipe de Barcelone sous la normale. Mais, alors qu’ils déploreront les occasions manquées et la malchance, la défaite n’a servi qu’à montrer que le combat de l’Atletico cette saison est de terminer dans le top quatre et de revenir en Ligue des champions la saison prochaine.

Notes des joueurs

Atlético : Oblak 6; Molina 7, Savic 6, Gimenez 6, Reinildo 6 ; Llorente 6, Koke 6, Barrios 6, Carrasco 7 ; Griezmann 6, Félix 6

Sous-titres : Kondogbia 6, Morata 6, Correa 6, Lemar 6

Barcelone: Ter Stegen 8; Kounde 6, Araujo 9, Christensen 8, Balde 6 : Busquets 5, De Jong 5, Gavi 6, Pedri 6 ; Dembélé 7, Ansu 5

Sous-titres : Torres 6, Kessie 6, Raphinha 6, Roberto 6, Alonso 6

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Ronald Araujo, Barcelone

Rien que pour cette autorisation tardive, Araujo le mérite, bien que Christensen ait également été brillant.

PIRE : Ansu Fati, Barcelone

A confié la tâche peu enviable de remplacer Lewandowski et a échoué. Le ballon n’a pas collé quand il l’a atteint et il semble toujours en deçà de la netteté du match après ses problèmes de blessure.

Faits saillants et moments marquants

Le seul but du match a été marqué par Ousmane Dembele, et il est venu d’un beau travail d’équipe de Barcelone.

Pedri a dribblé dans la circulation vers la surface, a poussé le ballon vers Gavi, qui l’a balayé pour Dembele, et l’ailier français a rentré son tir à l’intérieur du deuxième poteau.

DEMBELE DONNE L’AVANCE À BARCELONE 😤 Un beau but d’équipe 🤩 pic.twitter.com/QE9jLzPhiY — ESPN FC (@ESPNFC) 8 janvier 2023

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

L’entraîneur barcelonais Xavi Hernandez parle de jouer avec quatre milieux de terrain : “J’ai aimé la première demi-heure. Le jeu était sous contrôle. Le but est venu de créer un avantage numérique par le milieu. Ce sont trois points en or. On a su souffrir. C’est important d’avoir gardé une cage inviolée. Sans jouer que bien, nous avons obtenu les trois points. C’était un match difficile mais une grande victoire. Ce n’est pas seulement trois points, c’est un énorme regain de moral. Je suis fier de l’équipe. Nous avons déclaré que nous sommes candidats pour gagner le ligue.”

Xavi sur le fait de ne pas avoir Lewandowski : “C’est important de gagner sans Lewandowski, mais c’est un élément clé de l’équipe. Il nous a manqué en termes de pressing haut. Ferran a bien fait quand il est entré, mais il nous a manqué.”

Le milieu de terrain de Barcelone Sergio Busquets à propos de sa progression sur le tableau de la Liga : “Nous savions que Madrid avait dérapé à Villarreal et c’était une opportunité que nous devions saisir – et nous l’avons fait. Nous savons à quel point il est difficile de venir ici, mais nous nous sommes mis devant et Pedri a eu la chance de marquer une seconde. Ils ont pressé après et ne nous ont pas laissé sortir. Nous avons eu plus de contrôle en deuxième mi-temps et même si nous avons dû passer l’été, nous avons pris trois points vraiment importants.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Ousmane Dembélé a marqué lors de matches de club consécutifs pour la première fois depuis mars-avril 2021, et il rejoint Antoine Griezmann comme l’un des deux seuls joueurs de LaLiga avec 5+ buts et 5+ passes décisives cette saison.

Gavi a enregistré sa deuxième passe décisive cette saison en Liga, et Barcelone est la seule équipe des cinq meilleures ligues européennes cette saison avec plusieurs joueurs de 18 ans ou moins avec plusieurs passes décisives (Alejandro Balde & Gavi).

Barcelone a concédé le moins de buts dans les 5 meilleures ligues européennes cette saison (six), devant la Juventus (sept).

Suivant

Atletico Madrid: Los Colchoneros rendez-vous à Almería en Liga la semaine prochaine le dimanche 15 janvier (regarder en direct sur ESPN + à 10 h 15 HE).

Barcelone: Les Blaugrana rendez-vous ensuite dans la Supercopa espagnole, en visitant le Real Betis le jeudi 12 janvier (diffuser en direct sur ESPN à 14 h HE). Ensuite, le Barça se rendra à Ceuta pour la Copa del Rey le mercredi 18 janvier, l’heure du coup d’envoi n’étant pas encore fixée. Le Barça revient enfin en action en Liga le dimanche 22 janvier lorsqu’il accueille Getafe.