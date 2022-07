Dembele met fin aux spéculations en restant avec Barcelone

Barcelone (AFP) – L’ailier international français Ousmane Dembele, dont le contrat avec Barcelone a expiré le mois dernier, a mis fin à six mois de spéculations en acceptant de “rejoindre” l’équipe catalane, a annoncé jeudi le club.

“Rester au Barca a toujours été mon premier choix”, a déclaré Dembele sur le terrain d’entraînement de Barcelone alors qu’il signait sa prolongation de contrat de deux ans jusqu’en juin 2024.

La signature met fin à un feuilleton de six mois sur l’endroit où le joueur de 25 ans jouerait son football la saison prochaine.

“Cela a été long à venir, mais maintenant tout le monde est content”, a déclaré Dembele. “Je suis très heureux, Barcelone est mon club de rêve depuis que je suis enfant. J’ai hâte que la saison commence pour pouvoir tout donner.

Dembele a rejoint Barcelone en 2017 en provenance du Borussia Dortmund, mais a subi une série de graves blessures aux ischio-jambiers.

“Les trois premières années n’ont pas été faciles avec les blessures, mais maintenant je me sens bien avec l’équipe et la ville et j’ai la confiance de tout le monde”, a-t-il déclaré.

Même s’il n’a marqué qu’un seul but en championnat la saison dernière, les Catalans tenaient à garder un joueur qui semblait revitalisé après la nomination de Xavi Hernandez comme entraîneur, mais les pourparlers semblaient échouer.

En janvier, Xavi a averti Dembele qu’il devait “prolonger” son contrat ou “quitter” le club mais le vainqueur de la Coupe du monde de France a averti qu’il ne “cèderait pas au chantage”.

Le mois dernier, le quotidien sportif Marca a qualifié les négociations de « dialogue entre sourds ».

Le Paris Saint-Germain était fortement lié à une décision de ramener l’ancienne star rennaise en France.

Selon la presse, Dembele a accepté de baisser ses attentes salariales pour s’intégrer à un club qui reste en difficulté économique.

Le Barça, quant à lui, a pu se rapprocher de ses revendications salariales grâce à la vente pour 207,5 millions d’euros (207,5 millions de dollars) de 10% de ses droits audiovisuels à la société américaine Sixth Street. Le club est d’ailleurs sur le point de vendre 15% supplémentaires pour 330 millions d’euros.

Avec les arrivées de Franck Kessie, Andreas Christensen et Raphinha, la résolution de l’affaire Dembele marque la quatrième bonne prise des Catalans cet été.

“Mon rêve est de gagner la Ligue des champions cette année”, a déclaré Dembele. “Je vais travailler dur sur le terrain et j’espère que ce sera une excellente année pour moi et pour le Barça.”