Dembele de Barcelone sous une forme “mortelle” ces derniers temps

L’entraîneur de Barcelone Xavi Hernandez a salué le “mortel” Ousmane Dembele après que le but de l’attaquant français ait battu la Real Sociedad en quart de finale de la Copa del Rey mercredi au Camp Nou.

Dembele a scellé une performance scintillante avec son troisième but en six matchs alors que le Barça battait 10 joueurs La Réal 1-0 pour réserver leur place en demi-finale.

En plus de son but, Dembele a causé des problèmes à l’extérieur tout au long du match avec son rythme et a créé une grande chance pour Gavi, qui a frappé la barre transversale.

“Je pense que Dembele a beaucoup mûri depuis que nous avons pris le relais”, a déclaré Xavi lors d’une conférence de presse d’après-match. “Nous venons de lui donner les outils. Il est mortel. Nous disons toujours quand il entre, il doit tirer plus car il a cette qualité et il peut faire la différence dans les matchs.

“Vous voyez les visages des arrières latéraux, ils souffrent. Nous venons de lui donner confiance. Il a tellement de potentiel. Je crois en lui. Je pense que cela revient en grande partie à prendre les bonnes décisions. Il apprécie aussi lui-même et les fans l’apprécient.”

Le moment de forme de Dembele – il a maintenant huit buts cette saison – contraste avec la situation dans laquelle il se trouvait il y a un an, lorsque le Barça l’a retiré de l’équipe en raison d’une impasse sur un nouveau contrat.

L’ancien ailier du Borussia Dortmund a finalement signé un nouveau contrat de deux ans avec le club et est désormais l’un des joueurs les plus importants de l’équipe de Xavi.

“Je suis ravi pour lui car c’est un bon gars et un bon professionnel”, a ajouté Xavi. “Il a changé les choses et ce n’est pas facile au Barça.

“C’est celui qui est plein de confiance et de qualité. Nous essayons de le guider. Pour moi, il est l’un des meilleurs au monde à son poste.

“Il a tellement de qualités, mais à partir de là, il faut croire en soi. Au Barca, il est important d’avoir cette mentalité pour croire que l’on peut influencer les matchs.”

L’entraîneur du Barça, Xavi, salue Ousmane Dembele alors qu’il quitte le terrain après avoir marqué contre la Real Sociedad. Getty Images

L’entraîneur invité Imanol Alguacil a convenu que Dembele était la différence entre les équipes et a suggéré que ses joueurs lui faisaient face avec peur.

“Il est difficile d’arrêter un joueur au niveau de Dembele, avec la forme dans laquelle il se trouve actuellement”, a déclaré Alguacil. “Il peut dépasser deux ou trois joueurs en cinq mètres si vous lui donnez de l’espace.

“Cela dit, nous lui avons rendu la tâche trop facile en première mi-temps. Je pense que nous avions peur de lui. Et si vous donnez à Dembele un demi-mètre, vous êtes foutu.”

Le Barça a dominé les 30 premières minutes et a finalement pris les devants au début de la deuxième période après que Brais Mendez ait été expulsé du côté extérieur.

Cependant, La Réal, en dépit d’être un homme à terre, a riposté tard et a eu des chances d’égaliser. Alexander Sorloth a manqué alors qu’il était plus facile de marquer à six mètres et le gardien du Barca Marc-Andre ter Stegen a effectué deux arrêts tardifs.

“Nous sommes agacés parce que nous voulions passer”, a ajouté Alguacil. “C’est difficile ici 11 contre 11 contre le Barça dans sa forme actuelle, alors imaginez… Mais nous savions que nous aurions des occasions. Nous étions proches, même avec un homme de moins.

“Je n’aime généralement pas le mot fier car cela signifie que vous avez perdu et que nous sommes venus pour gagner. Mais contre le Barça, dans sa forme, avec 10 hommes et [against] un joueur comme Dembele, c’est compliqué. Au cours des 10 dernières minutes, ils semblaient plus nerveux et 1-1 semblait plus probable que 2-0. Mais ça fait toujours mal.”

Xavi, quant à lui, était satisfait de la performance du Barça, mais pas de la façon dont il a levé le pied et n’a pas réussi à mettre le match au lit.

“La majorité des choses sont positives, mais vous ne pouvez pas vous détendre après le but”, a déclaré Xavi. “Je dirais que pendant une heure, nous avons été brillants. Nous avons dominé 11 contre 11 et créé de nombreuses occasions de marquer. Ils ont eu une chance avec 11, Take Kubo off the bar.

“La sensation est que nous compliquons les choses lorsque nous ne tuons pas les matchs. Nous devons être plus cliniques. Il y a eu des moments où la défense ou Ter Stegen ont dû nous sauver. Il y a des leçons à apprendre, mais c’est le football.

“On est là où on veut être, trois points d’avance en championnat, en demi-finale de la Copa et avec un trophée, la Supercopa, dans le sac.”