Barcelone a remporté cinq victoires sur cinq en Ligue des champions cette saison avec une confortable victoire 3-0 contre Ferencvaros à Budapest mercredi.

Tous les buts ont été marqués dans la demi-heure d’ouverture, avec Antoine Griezmann, Martin Braithwaite et Ousmane Dembele tous cadrés.

Le Barça s’est déjà qualifié pour les 16 derniers matchs, mais il devra éviter la défaite contre la Juventus lors de son dernier match la semaine prochaine pour devenir vainqueur de groupe.

Positifs

Le Barça a eu du mal à saisir sa chance au début de la campagne, mais cela n’a pas été le cas la semaine dernière. Ils ont marqué 11 buts lors de leurs trois derniers matchs et ce qui plaira le plus à l’entraîneur Ronald Koeman, c’est que les buts ont été répartis.

Braithwaite a marqué quatre buts en une semaine et sa présence en tant que numéro 9 fixe a contribué à créer de l’espace derrière lui. Griezmann a certainement profité du fait que le Français a maintenant marqué trois matchs consécutifs pour le Barça pour la première fois depuis sa signature de l’Atletico Madrid.

Dembele, qui a marqué le troisième but depuis le point de penalty, a cependant été le meilleur joueur contre Ferencvaros. S’il peut rester sans blessure, le Barça pourrait avoir une étoile entre les mains.

Négatifs

Le seul doute sur la forme récente du Barça est qu’ils ont joué contre des équipes que vous vous attendez à ce qu’elles battent au Dynamo Kiev, Osasuna et Ferencvaros. Ils doivent répéter ces performances contre une opposition plus forte pour vraiment convaincre que des progrès ont été accomplis.

Note du manager sur 10

sept – Koeman a parfaitement géré la soirée, donnant des minutes à ceux qui en avaient besoin et reposant Lionel Messi tout en alignant une équipe capable de gagner au galop. Nous avons également fait des remplaçants judicieux en pensant au match de samedi à Cadix.





Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Neto, 6 ans Entré pour le reposé Marc-Andre ter Stegen mais n’a jamais été vraiment testé.

DF Sergino Dest, 7 ans – Une menace dans le dernier tiers une fois de plus grâce à sa capacité à battre son homme et à livrer des centres dans la surface.

DF Oscar Mingueza, 6 ans – Le jeune a fait son troisième départ pour le Barça après avoir fait ses débuts la semaine dernière et a l’air de plus en plus confiant. le Blaugrana n’a pas encore concédé de but avec lui sur le terrain.

DF Clement Lenglet, 6 ans – Le défenseur français est fait de matière solide. Semblait prêt pour un sort en marge dimanche après s’être blessé à la cheville, mais a commencé trois jours plus tard pour aider à atténuer la crise de blessure du Barça à l’arrière.

DF Jordi Alba, 8 ans – A bien fonctionné avec Dembele sur le flanc gauche, établissant le premier but pour Griezmann et étant également impliqué dans le deuxième but. Décollé à la mi-temps pour une pause.

MF Sergio Busquets, 6 ans – A terminé 45 minutes à son premier départ depuis son retour d’une blessure au genou.

MF Miralem Pjanic, 6 ans – Bien rangé sur le ballon et tiré un effort décent de loin en retard.

Antoine Griezmann et Ousmane Dembele ont souvent été frustrés depuis leur arrivée à Barcelone, mais mercredi, ils ont offert un aperçu du succès futur. Getty

FW Francisco Trincao, 6 ans – Le quatuor d’attaquants le plus silencieux du Barça. A animé en seconde période mais manquait de l’efficacité de ses coéquipiers dans le dernier tiers.

FW Antoine Griezmann, 8 ans – Suivi de la performance vedette de dimanche contre Osasuna par une autre démonstration de confiance en Hongrie. Joué avec liberté et son but, un film proche du poteau, était impressionnant.

FW Ousmane Dembele, 9 ans – Était une menace constante sur la gauche, où il était bien lié à Alba. A aidé à créer les deux premiers buts avant de convertir une pénalité pour en faire 3-0. Était l’étincelle la plus brillante dans une seconde période plus calme, avec une course incroyable se terminant par un tir dans le filet latéral. Parfois simplement injouable.

FW Martin Braithwaite, 8 ans – A marqué le deuxième but du Barça et remporté le penalty pour le troisième. A marqué quatre buts en trois départs depuis son arrivée la semaine dernière.

Substitutions

MF Frenkie de Jong, 6 ans – Terminé le match à l’arrière central pour permettre à Lenglet de se reposer.

DF Junior Firpo, 6 – Entré pour Alba à la pause mais n’a pas eu le même résultat offensif.

MF Carles Alena, 6 ans – Will a été lésé de ne pas commencer mais a bien fait quand il est entré dans un nouveau rôle de milieu de terrain plus profond.

MF Riqui Puig, 6 ans – A mené une pause qui aurait pu se terminer par un but et créer une bonne chance pour Dembele.

FW Konrad de la Fuente, N / R – L’international américain est arrivé pendant les 10 dernières minutes pour sa deuxième apparition pour l’équipe senior du Barca.