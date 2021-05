Demba Ba minimise la dispute du Ramadan après le départ d’Istanbul Basaksehir | Actualités du football

Demba Ba a minimisé les informations selon lesquelles son départ d’Istanbul Basaksehir était dû à une dispute sur le jeûne du Ramadan avec le manager Aykut Kocaman.

Les champions de Super Lig ont mis fin au contrat de l’attaquant le mois dernier alors que les tensions croissantes entre les deux hommes se sont élevées après que Ba ait été exclu de l’équipe de la journée pour le match contre les féroces rivaux de la ville Fenerbahce.

Kocaman a affirmé que la décision était purement une décision de gestion, mais des rumeurs dans les médias turcs ont rapporté que Ba, un musulman pieux, s’était disputé avec Kocaman sur son insistance à jeûner pendant le mois sacré du Ramadan.

Cependant, Ba a exclusivement dit Spectacle Inside Football de Sky Sports News que bien qu’il ne soit toujours pas entièrement sûr des raisons de son départ, il ne croit pas que ce soit la raison.

« Ils ont dit que c’était dû au fait qu’ils pensaient que l’entraîneur ne me jouerait pas beaucoup pour le reste de la saison », a déclaré Ba.

«En raison du nom que j’ai et du respect qu’ils ont pour lui, ils ont décidé de résilier mon contrat plus tôt.

«Mais je pense que c’est plus que parfois j’ai probablement un caractère trop fort – je n’hésite pas à dire ce que je pense et ça ne marche pas à chaque fois.

«J’ai eu une discussion avec l’entraîneur dans son bureau il y a quelques semaines à propos de beaucoup de choses et j’étais probablement trop fort avec lui ce jour-là.

«Je lui ai dit que je n’aimais pas son langage corporel après qu’il m’ait dit qu’il n’aimait pas le mien, mais après ça tout allait bien.

« Il m’a dit qu’il allait commencer à sélectionner des joueurs qui peuvent jouer plus au ballon au lieu de ceux qui peuvent courir et se battre et que je commencerais les matchs.

« Ensuite, deux semaines plus tard, nous jouons à Fenerbahce et je ne suis même pas dans l’équipe, ce qui m’étonne parce que ce n’était pas la conversation que nous avons eue. Mais c’est le football – les choses changent.

« Je ne crois pas que les rumeurs soient vraies et je ne veux pas non plus les croire car il y a d’autres joueurs dans l’équipe qui jouent et jeûnent encore.

« Mais j’ai aussi des amis qui m’ont dit avant le ramadan que je ne jouerais pas parce que je jeûnerais alors quand on m’a dit (de la résiliation de mon contrat), c’est une coïncidence. »

Image:

Demba Ba admet avoir passé deux années malheureuses à Istanbul Basaksehir



« Je veux juste profiter à nouveau de mon football »

Ba admet que son séjour de deux ans à Basaksehir a été difficile, mais pense qu’il a encore quelque chose à offrir à une équipe dans un avenir immédiat, malgré ses 36 ans plus tard ce mois-ci.

Et bien que l’ancien joueur de Newcastle et Chelsea ait eu une carrière couvrant l’Angleterre, la France, l’Allemagne, la Belgique et la Chine ainsi que la Turquie, il n’exclut pas une toute nouvelle aventure.

« Je veux juste profiter de mon football ces deux dernières années et retrouver la joie », a déclaré Ba.

« Je dirais qu’il y a eu des choses qui ont enlevé plus ou moins la joie du football au cours des dernières années, mais je suis un amoureux du jeu et je veux terminer sur une très bonne note.

« L’Angleterre pourrait être une option, mais je ne suis pas coincé dans un pays, une division ou une ligue – j’attends juste de voir ce qui va arriver.

« Cela peut se terminer dans une autre ligue, un autre pays mais je prendrai la meilleure décision pour moi et ma famille.

«J’aurais aimé avoir deux carrières – une où je viens de parcourir le monde, de visiter des pays, des cultures et de découvrir les gens parce que j’aime faire ça.

«Mais alors j’aurais aimé un autre où je suis resté dans un club pendant 10, 12, 15 ans parce que c’est spécial de faire quelque chose comme ça.

Image:

L’ancien attaquant de Newcastle et Chelsea, Demba Ba, prévoit déjà une vie après avoir joué



Ba prêt à utiliser son passé pour aider l’avenir des autres joueurs

Quel que soit le futur immédiat, Ba a ses plans quand il finit par raccrocher ses chaussures déjà tracés, travaillant sur un projet cognitif pour s’assurer que les joueurs maximisent leur potentiel.

« J’ai réfléchi à ma propre carrière, à la façon dont je l’ai fait et aux choses que j’ai vécues », a ajouté Ba.

« Je n’étais pas dans les académies de football en grandissant et j’ai commencé à jouer professionnel très tard. À 18 ans, je jouais dans les ligues du dimanche et j’ai failli arrêter.

«Mais j’ai réussi à y arriver parce que j’avais des gens qui croyaient en moi et qui travaillaient avec moi à l’époque.

«J’ai donc commencé à me concentrer sur la perspective cognitive des joueurs aux côtés du côté physique et technique du jeu.

« Parfois, la différence entre le faire est un joueur avec beaucoup de confiance et un joueur sans beaucoup donc mon objectif est de débloquer le cerveau de la meilleure façon possible pour obtenir des résultats formidables.

«Je crois fermement en la vie, on nous dit que nous ne sommes pas faits pour certaines choses et la vérité est que je ne pense pas que nous soyons tous nés avec du talent, mais la façon dont nous sommes élevés, éduqués et développés apporte ces qualités.

« Je crois qu’il y a des centaines de jeunes joueurs et d’autres joueurs qui pourraient en bénéficier, car dès que le cerveau sera déverrouillé, tout coulera.

«J’ai déjà été présenté à divers experts en neuro-psychologie qui sont également intéressés par le projet et j’ai également une réunion avec mon ancien entraîneur Ralf Rangnick à ce sujet.

« Lorsque le programme de développement sera prêt, je le mettrai en œuvre dans un club et je travaillerai avec les joueurs pour voir les résultats et partir de là. »

