Démasqué: le principal donateur conservateur lié à une enquête sur le blanchiment d’argent de plusieurs millions

Un homme d’affaires de premier plan nommé « personne d’intérêt » dans une enquête mondiale sur le blanchiment d’argent a été révélé comme l’un des principaux donateurs conservateurs.

Javad Marandi, qui a reçu un OBE pour les affaires et la philanthropie, a été identifié après avoir perdu une bataille juridique de 19 mois pour rester anonyme.

Il nie tout acte répréhensible et ne s’expose à aucune sanction pénale. Mais le jugement est une victoire pour la liberté de la presse au milieu des lois croissantes sur la protection de la vie privée dans les tribunaux.

L’homme d’affaires, qui a donné 756 300 £ au Parti conservateur entre 2014 et 2020, a été identifié comme une « personne d’importance » par un juge dans le cadre d’une procédure engagée par la National Crime Agency (NCA). M. Marandi n’était pas partie à cette procédure.

L’enquête de la NCA a commencé en 2017 lorsque le projet de signalement du crime organisé et de la corruption (OCCRP) a découvert un stratagème de blanchiment d’argent surnommé la «laverie azerbaïdjanaise». L’OCCRP a utilisé des documents bancaires divulgués pour révéler que les élites dirigeantes azerbaïdjanaises avaient siphonné 2,9 milliards de dollars (2,3 milliards de livres sterling) d’argent public par le biais d’entreprises et de banques pour acheter des produits de luxe, soudoyer des politiciens européens et renforcer le profil du pays à l’étranger.

En janvier dernier, un juge a décidé que l’ANC pourrait saisir 7 millions de dollars à la famille basée à Londres de Javanshir Feyziyev, membre du parlement azerbaïdjanais.

Les comptes bancaires britanniques de la famille ont reçu de l’argent qui avait été retiré d’Azerbaïdjan. Le juge a déclaré qu’ils utilisaient « un stratagème important de blanchiment d’argent ».

Et l’enquête de la NCA a révélé que certaines entités appartenant à M. Marandi jouaient un rôle dans le stratagème de blanchiment d’argent impliquant l’un des oligarques les plus riches d’Azerbaïdjan.

Les avocats de M. Marandi ont cherché à ce que son nom ne soit pas divulgué au public lors de l’affaire de la NCA contre la famille Feyziyev, arguant que la révélation de son identité causerait un préjudice « profond et irrémédiable » à sa réputation.

Mais l’année dernière, le Westminster Magistrates ‘Court a décidé que les médias pourraient nommer M. Marandi. Il a ensuite fait appel de cette décision devant la Haute Cour, où le juge Mostyn a déclaré que sa « seule surprise » était que M. Marandi ait obtenu l’anonymat en premier lieu.

« Pour des raisons d’iniquité procédurale ainsi qu’un manque manifeste de mérite, il n’aurait jamais dû être accordé », a déclaré le juge Mostyn.

Lundi, la Cour d’appel a refusé d’entendre un nouvel appel, ce qui signifie que l’ordonnance d’anonymat a finalement été levée.

Un porte-parole de M. Marandi a déclaré: « M. Marandi est profondément déçu de la décision du tribunal de lever les restrictions de signalement, sachant les dommages à la réputation qui risquent de s’ensuivre. »

L’homme d’affaires faisait partie d’un « comité consultatif » secret opérant au sein du gouvernement, dénoncé l’an dernier par le L’heure du dimanche. Le groupe était composé de donateurs ultra-riches du Parti conservateur ayant accès à des ministres, dont le Premier ministre de l’époque, Boris Johnson.

En plus de faire des dons importants aux conservateurs, M. Marandi a une organisation caritative qui soutient la Royal Foundation – créée par le prince et la princesse de Galles. La Fondation Marandi, qu’il a créée avec sa femme Narmina en 2017, vise à offrir des opportunités de formation et d’éducation aux jeunes défavorisés.

Il soutient également la St Paul’s School à Londres et Centrepoint.

Les libéraux démocrates ont appelé le gouvernement à ouvrir une enquête indépendante sur les dons de M. Marandi au parti conservateur.

La chef adjointe Daisy Cooper a déclaré: «Il est clair que le Parti conservateur a tout simplement abandonné les normes et qu’il n’a aucune honte à savoir d’où vient son argent.

« Si Rishi Sunak était sérieux au sujet de la restauration de l’intégrité, il ordonnerait une enquête indépendante pour aller au fond de ces dons. »

Le groupe de recherche anti-corruption Transparency International UK a déclaré que son rapport « devrait être une préoccupation ». Le directeur politique Duncan Hames a déclaré: «Nous avons appris aujourd’hui que quelqu’un qui a donné des centaines de milliers à un parti politique britannique a, selon les mots du juge, été une personne importante dans les procédures devant le tribunal concernant une importante entreprise de blanchiment d’argent. .”

Le Dr Susan Hawley, directrice exécutive de Spotlight on Corruption, a déclaré que le cas de M. Marandi mettait en évidence un « échec lamentable des partis politiques à effectuer des contrôles appropriés sur qui leur donne de l’argent ». « Cette affaire devrait être un sérieux signal d’alarme pour tous les partis politiques afin qu’ils développent des politiques appropriées de ‘connaissez votre donateur' », a ajouté le Dr Hawley.

Le porte-parole de M. Marandi a ajouté : « À aucun moment, M. Marandi n’a fait l’objet d’une enquête ou d’un interrogatoire par les autorités. Et aucune poursuite n’a jamais été intentée contre lui ou ses entreprises en relation avec ces questions ou toute autre question, où que ce soit dans le monde.

«Il n’était pas l’objet de cette action civile, ni une partie ni un témoin, ce qui signifie qu’aucune preuve ne pouvait être présentée en son nom ou des représentations faites. Il est donc injuste d’être nommé, sans avoir eu le droit fondamental de réfuter ces fausses conclusions.