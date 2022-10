Démarrez votre voyage dans le codage avec ce pack d’apprentissage Premium à 25 $

Il existe une multitude de nouvelles opportunités dans l’informatique et le codage qui ont explosé au cours de la dernière décennie, et cette tendance va se poursuivre. Avec autant de langages de programmation, il peut être difficile de savoir par où commencer. Mais l’acquisition de ces compétences essentielles en technologie n’a plus besoin d’avoir lieu dans une institution de brique et de mortier. Tu peux apprenez tout ce dont vous avez besoin en ligne.

À l’heure actuelle, vous pouvez explorer le monde du codage avec des centaines d’heures d’informations via le . Le prix total de ces cours vous coûterait plus de 2 700 $, mais d’ici le 15 octobre, vous pouvez obtenir un accès à vie à ce programme de 14 cours pour seulement 25 $.

Cet ensemble d’apprentissage du codage comprend 244 heures d’enseignement sur 14 cours différents qui vous guideront à travers tout ce dont vous avez besoin pour commencer à coder. À l’aide d’une combinaison de vidéos, d’exemples de code réels, de quiz, d’exercices et de projets, vous découvrirez des sujets couvrant Python 3, Ruby on Rails, SwiftUI, Google Go, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap et plus encore.

Vous pouvez accéder à ces cours via un ordinateur de bureau ou un appareil mobile, et vous n’avez pas besoin de connaissances préalables pour commencer. Si vous débutez dans le codage, commencez par les cours conçus pour les débutants, puis progressez vers des cours plus difficiles à mesure que vous progressez. L’avantage de l’accès à vie est que vous pouvez progresser à votre rythme ou revenir en arrière pour revoir le matériel lorsque vous en avez besoin. Assurez-vous simplement qu’une fois que vous avez votre code d’accès, vous l’utilisez dans les 30 jours.

Si vous êtes curieux du monde du codage et que vous souhaitez acquérir de nouvelles compétences qui peuvent augmenter votre potentiel de revenus – à un prix aussi bas, qu’avez-vous à perdre ?