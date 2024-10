DeMario Douglas des Patriots explique sa curieuse absence lors de la défaite des Jaguars

Les Patriots ont été contraints de jouer sans l’une de leurs meilleures armes lors de la défaite putride de dimanche contre les Jaguars de Jacksonville.

DeMario Douglas a dû manger un petit-déjeuner anglais complet…

Douglas avait « vomi toute la journée, ne pouvait parfois pas se lever ni se concentrer » pendant la défaite, selon Andrew Callahan du Boston Herald, qui s’est entretenu avec le receveur de deuxième année après le match. Douglas a souligné qu’il n’était pas sur le banc, bien qu’il ait vu son temps de jeu diminuer considérablement après un penalty en première mi-temps effacé un premier essai.

La production offensive de la Nouvelle-Angleterre a rapidement chuté sans le joueur de 23 ans, qui est apparu dans les deux campagnes marquantes pour ouvrir le match. L’absence de Douglas a coïncidé avec une séquence de quatre drives au cours de laquelle l’offensive n’a pas réussi à marquer, permettant à Jacksonville de prendre le contrôle du match et finalement de s’enfuir avec.

Douglas a été ciblé trois fois au total. Il a capté deux passes avant de céder la place aux receveurs larges KJ Osborn et Kendrick Bourne pour voir une augmentation des clichés depuis la fente. Les Patriots ont également augmenté le nombre de deux sets serrés utilisés sans le jeune puisque Hunter Henry et Austin Hooper ont terminé avec deux fois plus de réceptions (12) que l’ensemble du corps de réception.

La recrue des Patriots Javon Baker a également été victime d’une maladie cette semaine et a raté l’entraînement de vendredi.