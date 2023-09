Demario Davis, « l’homme de Dieu » de la NFL, prêche aux médias après l’incroyable rétablissement de sa fille après une crise

Le joueur de la NFL Demario Davis a témoigné de la bonté de Dieu dimanche après que sa fille ait survécu à « la pire crise » qu’elle ait jamais connue, encourageant les fans confrontés à des moments difficiles à « s’en remettre au Seigneur et à faire confiance ».

Le secondeur des Saints de la Nouvelle-Orléans a prêché un mini sermon lors d’une conférence de presse, prenant le temps de partager avec les fans et les médias l’importance d’avoir une relation avec Jésus-Christ.

« Nous jouons à ce jeu le dimanche et c’est vraiment le jour du Seigneur. Et le jour où nous devrions adorer le Seigneur, bien souvent, les joueurs sont vénérés… Puisque beaucoup d’entre nous n’ont pas pu aller à l’église aujourd’hui. , j’ai un mot que je veux partager.

Après que les Saints aient vaincu les Titans du Tennessee lors de la première semaine de la saison 2023 de la NFL, Davis a lu Révélation 3:20 lors de l’événement médiatique d’après-match.

L’Écriture dit : « Voyez ! Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui et je mangerai avec lui, et lui avec moi » (CSB).

« Je veux vous parler d’un coup que j’ai entendu cette semaine », a poursuivi Davis.

L’homme de 34 ans a expliqué comment sa fille de quatre ans a subi une crise la semaine dernière, après avoir été sans crise pendant près de deux ans.

« Elle a commencé à avoir de la mousse à la bouche et ce fut sa pire crise. Pendant 30 minutes, elle a eu des convulsions. Elle ne voulait pas venir et nous avons dû appeler les ambulanciers », se souvient-il.

Comme l’a rapporté CBN News, la fille de Demario, Carly-Faith, a reçu un diagnostic de rétinoblastome, une forme rare de cancer, en 2020.

« Quand j’ai vraiment entendu les médecins nous dire que c’était un cancer et à quoi allait ressembler notre voyage, à partir de ce moment-là, il y a eu cet affaiblissement et cela est allé du haut de ma tête jusqu’à la plante de mes pieds et presque aussi si j’allais m’évanouir », a déclaré Tamela Davis Actualités CBN.

La nouvelle a également frappé Demario comme une tonne de briques, mais il a déclaré qu’il s’accrochait à sa Bible et que Dieu lui avait rappelé un passage biblique particulier.

« C’est un peu comme l’homme qui a construit sa maison sur le rocher plutôt que de construire sa maison sur le sable. Quand les tempêtes arrivent, l’homme qui a construit sa maison sur le rocher, la maison est restée debout », a-t-il expliqué. « Mais celui qui a construit sa maison sur le sable s’est effondrée. Et cette tempête est le reflet des épreuves qui surviendront dans la vie. Il ne s’agit pas de SI les épreuves vont arriver, mais de QUAND les épreuves vont arriver, et il est donc important de construisez une fondation et bâtissez-la sur le roc. Et je crois que vous construisez cela dans la Parole et à travers une relation avec Dieu.

Carly-Faith n’a plus de cancer depuis deux ans, mais la récente crise a surpris la famille.

« Vous pouvez imaginer toutes les pensées qui vous viennent à l’esprit », a déclaré Davis à la foule dimanche. « La dernière vue que vous voyez de votre fille, c’est qu’elle est complètement hors de lui. Nous sommes arrivés à l’hôpital et ma femme m’a dit que notre fille avait cessé de respirer dans le [ambulance] deux fois. »

Davis a déclaré qu’il avait crié à Dieu dans la prière.

Il a dit qu’il se sentait amené à prier contre les crises qui affectent son fonctionnement cérébral, en particulier son développement et son langage.

« J’avais prié pour elle. J’ai dit : ‘Mon Dieu, que ce soit juste une attaque de l’ennemi qui essaie juste d’être une distraction. Qu’il ait trop joué et ma fille reviendra plus forte qu’avant. »

À 3 heures du matin ce matin-là, Davis entendit frapper à sa porte de l’hôpital. C’était sa fille, Carly-Faith.

« Quand j’ai entendu ma fille parler au milieu de la nuit… et ma fille n’a aucun problème de développement. Dieu soit loué. Elle n’avait aucun trouble d’élocution avant cela… Elle s’est réveillée en parlant plus clairement que elle l’était avant », a-t-il raconté.

« Tous ceux qui souffrent d’épilepsie savent qu’il leur faut quelques jours pour revenir. Ils peuvent généralement revenir à la normale où qu’ils soient, mais cela prend quelques jours », a poursuivi Davis. « Elle parlait plus clairement qu’avant. Nous l’avons laissée parler pendant environ 20 minutes, puis nous avons dit : ‘Hé bébé, il fait nuit. Il est temps d’aller dormir.' »

Davis a déclaré aux médias qu’il avait commencé à louer Dieu pour ce qu’il avait fait. Il a dit que le lendemain matin, l’état de sa fille était encore meilleur.

« Elle était vive. Elle était capable d’avoir une conversation claire avec moi et sa mère. Pas de bégaiement », a-t-il expliqué. « Et si l’un d’entre vous avait eu une conversation avec ma fille, vous n’auriez jamais su que quelque chose s’était passé. »

Carly-Faith est sortie de l’hôpital, un jour seulement après avoir eu une crise.

« Le lendemain, elle est de retour pour jouer avec les enfants », a-t-il partagé.

Davis a ajouté que sa famille suit le protocole pour garder sa fille en bonne santé et en sécurité.

Mais il a pris les minutes suivantes lors de cette conférence de presse pour partager que le Seigneur a utilisé toute la situation pour le rapprocher de Dieu.

« Quand je vous dis que j’ai eu la chance d’entendre un coup de Dieu et ce que je veux partager, c’est que nous pouvons jouer à ce jeu et c’est génial… mais quand nous quittons ce jeu, nous redevenons des gens ordinaires. , » il a dit. « Les gens ordinaires vivent leur vie. Et les gens ordinaires attendent qu’on frappe. »

Il a poursuivi : « Et la parole dit qui est Jésus et il frappe à la porte. Tout ce que vous avez à faire est de vous lever. Sur le chemin (vers l’hôpital), je suis nerveux, mais je prie. Et je’ » J’ai confiance. Et je crois. Et je ne demande pas que ma fille s’en sorte. Je demande qu’elle soit meilleure qu’avant. «

« Et Dieu m’a donné exactement ce que j’avais demandé, et plus encore. J’ai été époustouflé », a partagé Davis.

Il a encouragé ses fans à établir une relation avec Jésus-Christ.

« Je veux juste que les gens sachent que si vous avez des choses dans votre vie, déposez-les devant le Seigneur. Déposez-les devant le Seigneur et ayez confiance. Et attendez-vous à ce qu’on frappe parce que la Parole dit que ce que vous devez faire est de vous lever. et ouvrez la porte. Il ne vous ouvrira pas la porte, mais Il va frapper. Vous devez écouter et attendre qu’on frappe… Votre bénédiction, elle sera là.

Il a clôturé son message en souhaitant aux gens un bon dimanche.

« Dieu soit loué », a-t-il dit avant de quitter la scène.

Davis a fait la une des journaux pour sa foi il y a plusieurs années après avoir été condamné à une amende par la NFL pour avoir porté un bandeau sur lequel était écrit « Homme de Dieu ».

