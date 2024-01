DeMarcus Covington sera nommé prochain coordinateur défensif des Patriots

L’entraîneur-chef nouvellement nommé, Jerod Mayo, a travaillé rapidement au cours de la semaine dernière pour interviewer différents candidats de toute la ligue pour les trois postes de coordonnateur, mais peu remettront en question la décision de rester en interne du côté défensif du ballon.

Si ce n’est pas cassé, ne le répare pas.

Les Patriots ont eu beaucoup de problèmes en tant qu’équipe la saison dernière, mais la défense n’en faisait pas partie. Malgré des blessures importantes à Matthew Judon et au secondaire, le groupe de vétérans de Covington a continué à jouer à un niveau élevé et a donné le ton devant.

Dans l’ensemble, la défense des Patriots a terminé huitième en EPA, neuvième en DVOA et 15e en points accordés.

Covington est une étoile montante parmi les entraîneurs, élargissant son expérience l’année dernière en coordonnant l’une des défenses du Senior Bowl. La saison dernière, le groupe de ligne défensive de Covington figurait parmi les unités les meilleures et les plus constantes de l’équipe, terminant deuxième au classement général en défense contre la course EPA et troisième en défense contre la course DVOA.

Christian Barmore a éclaté en 2023 sous Covington, tandis qu’Anfernee Jennings est sortie d’une blessure pour remplacer l’un des joueurs les plus robustes de la ligue. Davon Godchaux, Lawrence Guy et Deatrich Wise ont tous réalisé de bonnes saisons dans les tranchées.

Cela signifie que le premier domino majeur tombe depuis l’embauche de Mayo et la continuité que Covington assurera est un gros plus, mais des questions demeurent quant à la manière dont Covington et Mayo rempliront le reste de l’équipe défensive.

Au cours des dernières saisons, Mayo et Steve Belichick ont ​​travaillé ensemble pour coordonner et appeler la défense. Maintenant, Mayo est l’entraîneur-chef et l’entraîneur de la ligne défensive Covington coordonnera les choses, alors où cela laisse-t-il Belichick et ses fonctions d’appel au jeu ? Covington semblerait susceptible d’assumer ce rôle lui-même, alors que Steve est déjà un entraîneur expérimenté qui a occupé plusieurs groupes de postes. Cela offre une certaine flexibilité pour un nouveau rôle potentiel s’il devait quand même revenir.

Les statuts de Steve et Brian Belichick, ainsi que de l’entraîneur des cornerbacks Mike Pellegrino devraient devenir plus clairs. Certes, l’avenir de Bill Belichick est un facteur, mais avec l’incertitude croissante quant à savoir s’il sera entraîneur la saison prochaine, des signes pourraient indiquer un retour d’un plus grand nombre de membres du personnel défensif en Nouvelle-Angleterre.