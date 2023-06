Demarai Gray: Fulham tient à l’attaquant d’Everton | Nouvelles du football

Fulham est intéressé par la signature de l’attaquant d’Everton Demarai Gray, Sky Sports Nouvelles comprend.

Le club de West London s’est renseigné sur sa disponibilité potentielle cet été.

Le joueur de 26 ans est sur le point d’entamer la dernière année de son contrat à Goodison Park. Il est cependant possible de le prolonger jusqu’en 2025.

La position d’Everton concernant l’avenir de Gray au club est inconnue à ce stade.

Gray a été signé du Bayer Leverkusen pour seulement 1,7 million de livres sterling en 2021 et la saison dernière, une au cours de laquelle la bataille de l’équipe pour éviter la relégation au championnat s’est poursuivie jusqu’au dernier match, il a contribué six buts et une passe en 36 matchs en toutes les compétitions.

