Demar DeRozan rejoint les Chicago Bulls après avoir signé et échangé avec les San Antonio Spurs | Nouvelles de la NBA

Les Chicago Bulls ont acquis le petit attaquant DeMar DeRozan dans le cadre d’un contrat de 85 millions de dollars sur trois ans dans le cadre d’un accord avec les Spurs de San Antonio, selon des informations américaines.

Les Bulls ont conclu mardi un accord avec les Spurs qui pourrait devenir officiel jeudi.

ESPN a rapporté que les Spurs obtiendraient Thaddeus Young, Al-Farouq Aminu, un futur choix de premier tour et des choix de deuxième tour en 2022 et 2025. Le choix de premier tour sera transmis d’ici 2025, selon le rapport. Young et Aminu sont sur des contrats expirant.

L’ajout de DeRozan couronnerait quelques jours mémorables pour les Bulls, qui ont acquis Lonzo Ball et ont un accord en place avec Alex Caruso, ajoutant à une zone arrière qui comprend déjà Zach LaVine et Coby White.

Image:

DeRozan a récolté en moyenne 21,6 points et un sommet en carrière de 6,9 ​​passes décisives en 61 matchs la saison dernière



Le président des Bulls, Arturas Karnisovas, devait faciliter un accord de signature et d’échange pour que l’accord fonctionne sous le plafond salarial. Selon les règles de la NBA, la première année de tout accord de signature et d’échange doit être entièrement garantie.

LaVine, 26 ans, est éligible à une prolongation de contrat de niveau maximum cet été.

DeRozan a récolté en moyenne 21,6 points et un sommet en carrière de 6,9 ​​passes décisives en 61 matchs avec les Spurs la saison dernière, et a déjà joué pour les Raptors de Toronto.

Il a été acquis par les Spurs des Raptors dans le commerce qui a envoyé Kawhi Leonard à Toronto.

Quatre fois étoile, DeRozan a récolté en moyenne plus de 20 points à chacune des huit dernières saisons avec Toronto et San Antonio.

DeRozan, qui aura 32 ans samedi, devrait former un trio à haut score avec l’olympien LaVine et le double centre All-Star Nikola Vucevic, avec Ball à la tête d’une zone arrière remaniée.