Démantèlement du “super cartel” de la drogue de l’UE

Le syndicat du crime organisé contrôlait environ un tiers du trafic de cocaïne dans les pays du bloc, selon Europol

Un “super cartel” tentaculaire de la cocaïne a été démantelé dans l’UE lors d’une série de raids coordonnés des forces de l’ordre, a annoncé lundi Europol. Les raids, baptisés “Operation Desert Light”, ont été menés en Espagne, en France, en Belgique, aux Pays-Bas et aux Émirats arabes unis (EAU) entre le 8 et le 19 novembre.

L’opération, qui a impliqué les forces de l’ordre des nations respectives, la Drug Enforcement Administration (DEA) des États-Unis et Europol lui-même, a été l’aboutissement de multiples enquêtes parallèles, a noté l’agence internationale.

« Au total, 49 suspects ont été arrêtés au cours de cette enquête. Les drogueries considérées comme des cibles de grande valeur par Europol s’étaient regroupées pour former ce qu’on appelait un “super cartel” », dit l’agence.

Europol a publié une courte vidéo de l’opération, avec des images fixes prises lors des raids. Des images montrent des véhicules de luxe, d’importantes sommes d’argent, de la drogue, des armes et d’autres preuves saisies par les forces de l’ordre.

La “super cartel” contrôlait environ un tiers du commerce de la cocaïne dans l’UE et était impliqué dans des programmes massifs de blanchiment d’argent, selon l’agence. Les Pays-Bas et l’Espagne ont représenté la majorité des arrestations, tandis qu’au moins six « des cibles à haute valeur ajoutée » ont été arrêtés à Dubaï.

Lire la suite Les saisies de drogue en Belgique surchargent les incinérateurs

“L’ampleur de l’importation de cocaïne en Europe sous le contrôle et le commandement des suspects était massive et plus de 30 tonnes de drogue ont été saisies par les forces de l’ordre au cours des enquêtes”, a-t-il ajouté. a déclaré Europol.

En septembre, Europol et la police espagnole ont arrêté “l’un des plus grands blanchisseurs d’argent d’Europe”, qui travaillait apparemment pour un cartel international de la drogue, lors d’une opération conjointe. Une source de l’AFP a précisé qu’il s’agissait de John Francis Morrissey, 62 ans, un associé du Kinahan Organized Crime Group. Selon les autorités américaines, ce clan criminel basé à Dubaï est connu pour la contrebande «des stupéfiants mortels, y compris la cocaïne, à l’Europe, et constitue une menace pour l’ensemble de l’économie licite en raison de son rôle dans le blanchiment d’argent international.»