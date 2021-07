Démangeaisons virtuelles : Facebook arrête les ventes de casques Oculus et rappelle les problèmes après des mois de plaintes pour « irritation de la peau »

La Commission américaine de sécurité des produits de consommation (CPSC) a signalé que la filiale Oculus du géant de la technologie avait reçu 5 716 plaintes d’incidents d’irritation de la peau liés aux interfaces faciales de ses casques Quest 2 VR. Quelque 45 personnes qui ont utilisé l’appareil ont eu des réactions graves qui ont nécessité des soins médicaux.

« Les interfaces faciales en mousse peuvent provoquer une irritation de la peau du visage et des réactions, notamment des éruptions cutanées, un gonflement, des brûlures, des démangeaisons, de l’urticaire et des bosses » a déclaré l’avis de la CPSC, qui identifiait que les casques concernés avaient des numéros de série commençant par « 1WMHH » et se terminant par un numéro inférieur à 1264.

Dans un communiqué publié mardi, Oculus a déclaré avoir publié un « rappel volontaire conjoint » avis avec la CPSC et Santé Canada pour le contour du visage « en réponse aux rapports d’un très petit pourcentage d’utilisateurs qui ont subi une irritation de la peau où la partie en mousse de l’interface faciale repose sur la peau. »

Un porte-parole de Facebook a déclaré à The Register que le rappel ne s’applique pas au casque lui-même, mais uniquement à l’interface faciale détachable. « fait principalement de mousse de polyuréthane.

En juin, la Commission australienne de la concurrence et des consommateurs a émis un rappel du Quest 2 en raison d’une irritation de la peau causée par l’interface en mousse du casque. Facebook a précédemment confirmé qu’une commission de l’UE examinait le masque facial – ce qui a conduit à retirer ses casques des étagères de la zone euro.



Peu de temps après le lancement du système Quest 2 en octobre dernier, les utilisateurs ont soulevé le problème de l’irritation de la peau, se plaignant de sensations de brûlure, de marques rouges sur le visage et d’urticaire lors du port du casque VR. En décembre, la société a déclaré avoir reçu des rapports de « environ 0,01 % » des personnes utilisant le casque – mais il a affirmé que le « grande majorité » des cas étaient « léger et… devrait se résoudre d’eux-mêmes ».

En comparant les plaintes aux « irritation cutanée occasionnelle » causée par des casques de moto, des lunettes et des lunettes de ski, Oculus a admis que la condition peut être causée par « substances introduites au cours du processus de fabrication ou réactions entre les matériaux du casque et les produits cosmétiques ou de soin de la peau » et a déclaré avoir apporté des modifications pour faire face aux effets signalés.

Cependant, en avril, l’entreprise a minimisé l’importance du problème, malgré une enquête interne identifiant « quelques traces de substances normalement présentes dans le processus de fabrication » ça pourrait « contribuer à l’inconfort cutané ».

Il a affirmé que ceux-ci étaient à « niveaux inférieurs à la norme de l’industrie » et dit qu’il n’a pas trouvé « toute contamination ou substances inattendues » dans son processus de fabrication.

Bien que la CPSC n’ait publié aucun commentaire sur le rappel, elle a des règles concernant les entreprises qui identifient correctement les irritants, que l’agence définit comme tout ce qui « provoque une blessure importante à la zone du corps avec laquelle il entre en contact ».

Coïncidant avec l’avis de rappel de mardi, la société a mis à jour sa page d’émission pour noter qu’elle introduisait une nouvelle couverture en silicone qui s’adapte sur l’interface faciale en mousse et « temporairement » a suspendu toutes les ventes mondiales du casque Quest 2 jusqu’au 24 août.

« Les experts ont indiqué que l’irritation de la peau peut survenir dans certains segments de la population à partir de nombreux articles ménagers – même des choses comme les tomates ou le shampoing – et que les taux que nous avons constatés sont conformes aux attentes », a-t-il ajouté. Le directeur de Facebook Reality Labs, Andrew Bosworth, a déclaré dans un communiqué.

