Demandez une réduction de 50 $ sur le haut débit COVID

Vous pourriez avoir droit à une réduction mensuelle de 50 $ contre la pandémie de coronavirus sur votre facture de haut débit à domicile à partir de mercredi.

Le programme de prestations d’urgence pour le haut débit a été inclus dans le cadre du programme de secours COVID-19 d’environ 900 milliards de dollars adopté par le Congrès en décembre 2020 et signé par le président Donald Trump. Il a réservé 3,2 milliards de dollars à la Federal Communications Commission pour couvrir le programme.

La connectivité Internet a été vitale pendant la pandémie de coronavirus, car plus d’Américains travaillaient à domicile et plus d’étudiants allaient à l’école à la maison. « Nous savons tous que l’accès à Internet est essentiel à la vie moderne », a déclaré mercredi la présidente par intérim de la FCC, Jessica Rosenworcel. « Cette pandémie a clairement montré que le haut débit n’est plus agréable à avoir, il est indispensable, pour tout le monde, partout. »

Plus de 800 fournisseurs haut débit filaires et sans fil participent au programme, selon la FCC. Parmi ceux-ci figurent de grands noms tels que AT&T, Comcast, T-Mobile et Verizon.

Quel est l’avantage du haut débit de la FCC?

La prestation d’urgence pour la large bande offre un rabais allant jusqu’à 50 $ par mois sur le service à large bande pour les ménages admissibles et jusqu’à 75 $ par mois pour les ménages vivant sur des terres tribales admissibles. Les ménages admissibles peuvent également bénéficier d’un rabais unique pouvant atteindre 100 $ pour acheter un ordinateur portable ou de bureau ou une tablette auprès des fournisseurs participants s’ils contribuent plus de 10 $ et moins de 50 $ à l’achat.

L’inscription au programme commence le 12 mai; chaque foyer éligible peut bénéficier d’une remise mensuelle sur le service et d’une remise sur l’appareil.

Comment savoir si je suis éligible à l’avantage large bande?

Vous êtes admissible à la prestation d’urgence large bande (EBB) si vous êtes également admissible au programme Lifeline, le programme qui aide les Américains à faible revenu à acheter un accès à large bande. Vous êtes également admissible si vous êtes sur Medicaid ou le programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire, ou SNAP.

Tout ménage dont le revenu est égal ou inférieur à 135% des lignes directrices fédérales en matière de pauvreté est éligible, tout comme ceux du programme de repas scolaires gratuits et à prix réduit et du programme de petits-déjeuners scolaires. Également admissibles: ceux qui ont subi une perte de revenu substantielle depuis le 29 février 2020 et qui sont égaux ou inférieurs à 99000 $ pour les déclarants uniques et 198000 $ pour les cododéclarants.

Le ministère de l’Éducation contactera 6,5 ​​millions de bénéficiaires de la subvention Pell pour les informer de leur éligibilité à la réduction, a déclaré le secrétaire à l’Éducation Miguel Cardona lors d’une conférence de presse conjointe mercredi avec Rosenworcel.

De même, les écoles et les districts qui participent à des programmes de petit-déjeuner et de déjeuner gratuits et à prix réduit seraient informés que les élèves et les familles y sont admissibles.

«Il est extrêmement important que, lorsque nous pensons à la récupération et à la reconstruction en mieux, nous nous assurons de remédier à la fracture numérique qui a empêché l’accès de tant de nos étudiants, non seulement dans notre espace d’enseignement supérieur, mais aussi dans notre pré-K- 12 niveaux « , a déclaré Cardona.

Si vous êtes en retard sur votre facture actuelle de haut débit, vous pouvez toujours être admissible à l’avantage. Les fournisseurs ne sont pas autorisés à exclure si vous avez une dette en cours ou en souffrance sur votre compte.

Comment m’inscrire?

Tout d’abord, vous pouvez visiter le site Get Emergency Broadband pour plus d’informations sur la façon d’en profiter. Il disposera bientôt également d’une fonction de recherche pour trouver des fournisseurs près de chez vous.

Il vous indiquera également les documents dont vous avez besoin pour prouver votre admissibilité, comme une déclaration de revenus, un relevé des prestations de la sécurité sociale et un congé, par exemple.

Des applications en ligne et imprimables seront disponibles sur le site Get Emergency Broadband la semaine prochaine.

Certains fournisseurs tels que Q-Link inscrivent déjà des consommateurs. La FCC a une liste nationale des entreprises participantes. Si vous n’êtes pas sur un programme comme Lifeline, vous voudrez contacter directement les entreprises. AT&T, par exemple, a un site EBB; il prévoit d’offrir la réduction sur AT&T Mobility et Cricket Wireless, ainsi que AT&T Internet.

Les bénéficiaires de la prestation ne reçoivent pas l’argent directement. Votre fournisseur reçoit l’argent pour couvrir la réduction directement auprès de l’EBB.

Combien de temps les avantages du haut débit dureront-ils?

Le programme prendra fin lorsque l’argent sera épuisé ou six mois après que le ministère de la Santé et des Services sociaux ait déclaré la fin de l’urgence sanitaire du COVID-19, selon la première éventualité, selon la FCC.

Une fois que les personnes commenceront à postuler, l’agence évaluera le nombre de ménages et les montants déboursés pour projeter la durée du programme – et rendra publiques ses projections.

Évaluez le plan auquel vous vous inscrivez pour vous assurer que vous pouvez vous le permettre une fois les programmes terminés, car les ménages participants devront opter pour continuer à bénéficier des services de leur fournisseur sélectionné. À la fin du programme, ils seront facturés au tarif mensuel général.

Les participants doivent être informés au moins 60 jours avant la fin du programme et les fournisseurs doivent donner aux participants un préavis d’au moins 30 jours avant de se voir facturer une facture mensuelle plus élevée sans la réduction.

Un projet de loi a été présenté dans les deux chambres du Congrès, appelé Loi sur l’accès à Internet accessible et abordable pour tous, qui élargirait le financement du haut débit dans le cadre d’un plan national visant à connecter les communautés non desservies et mal desservies avec un accès Internet haut débit abordable.

Mais deux sénateurs, John Thune, RS.D., et Roger Wicker, R-Miss., Aimeraient que le Government Accounting Office examine l’EBB avant que des fonds supplémentaires ne soient accordés. « Nous pensons qu’une surveillance appropriée de ce programme financé par les fonds publics est essentielle pour permettre au Congrès d’examiner minutieusement et attentivement les avantages du programme », ont-ils déclaré dans une lettre adressée le 29 avril au directeur du GAO, Gene Dodaro.

Suivez Mike Snider sur Twitter: @MikeSnider.