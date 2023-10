Demandez n’importe quoi à John Rentoul sur la conférence du Parti conservateur – du HS2 aux interdictions de fumer

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak a profité de son premier discours à la conférence conservatrice en tant que chef du parti pour exposer sa vision du pays – avec le HS2, le tabagisme, les vapes, les A-levels et les avantages sociaux à l’ordre du jour.

Mercredi, il a fait une série d’annonces, notamment une interdiction de fumer pour les générations futures, des réformes des baccalauréats et la suppression du tronçon nord du HS2 au profit de centaines de nouveaux projets de transport dans le Nord et les Midlands.

Cela s’est produit après une conférence éprouvante pour M. Sunak, qui espérait mettre un terme aux luttes intestines entre les partis et aux spéculations sur l’avenir du HS2 en proposant de réparer la politique « brisée » de la Grande-Bretagne.

Et HS2 n’a pas été la seule question qui divise le parti. La conférence a également vu Suella Braverman utiliser son discours pour mettre en garde contre un « ouragan » de migrants, des commentaires qui ont provoqué un malaise parmi certains hauts conservateurs et plus largement dans l’ensemble du spectre politique.

La veille, la prédécesseure de M. Sunak, Liz Truss, avait attiré de grandes foules en exigeant des réductions d’impôts immédiates pour « faire croître à nouveau la Grande-Bretagne », un an après avoir quitté ses fonctions après 49 jours chaotiques.

Que nous a appris la conférence sur l’état actuel du Parti conservateur ? Que signifient les projets du Premier ministre pour l’avenir des conservateurs ? Et que signifie l’apparente division au sein du parti à l’approche des prochaines élections générales ?

Si vous avez une question sur l’une des révélations de la conférence du Parti conservateur, soumettez-la maintenant, ou lorsque je vous rejoindrai en direct à 14 heures le jeudi 5 octobre pour l’événement « Ask Me Anything ».

Inscrivez-vous pour soumettre votre question dans la zone de commentaires sous cet article. Si vous n’êtes pas déjà membre, cliquez sur « s’inscrire » dans la section commentaires pour laisser votre question. Pour un guide complet sur la façon de commenter Cliquez ici.

Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas vos questions : elles peuvent être masquées jusqu’à ce que je rejoigne la conversation pour y répondre. Alors rejoignez-nous en direct sur cette page à 14h pour répondre à autant de questions que possible.