John Cox est un capitaine de ligne à la retraite chez US Airways et dirige sa propre société de conseil en sécurité aérienne, Safety Operating Systems. Les points de vue et opinions exprimés dans cette chronique sont ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de USA TODAY.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy