Demandez à un médecin : « Comment puis-je prévenir les cicatrices causées par les piqûres d’insectes et l’herbe à puce ? »

Avec l’arrivée de l’été, on passe plus de temps à l’extérieur, ce qui signifie également un plus grand risque de affections cutanées qui démangent .

Les piqûres et piqûres d’insectes sont naturellement plus fréquentes par temps chaud, ce qui fait ressortir davantage d’insectes, selon les National Institutes of Health.

En outre, l’exposition à des plantes irritantes pour la peau, notamment l’herbe à puce, augmente pendant les mois d’été.

À mesure que les piqûres d’insectes et les affections telles que l’herbe à puce deviennent plus courantes, les démangeaisons et les égratignures qui en résultent peuvent faire des ravages sur la peau.

Pour aider à réduire le risque de croûtes et de cicatrices, Fox News Digital a contacté trois médecins qui ont offert leurs meilleurs conseils pour vaincre les démangeaisons et garder une peau saine.

Voici ce qu’il faut savoir.

Quelle est la cause des démangeaisons ?

Les réactions cutanées locales sont causées par une réponse inflammatoire à une ou plusieurs substances injectées par l’insecte piqueur ou sécrétées par la plante ou le produit chimique incriminé, a déclaré à Fox Mark Loafman, MD, médecin de famille certifié du Cook County Health à Chicago. Actualités Numérique.

« Cette réaction reste généralement localisée », a-t-il déclaré.

« Mais dans certains cas, il peut se propager et provoquer une réaction plus systémique ou plus généralisée – soit par notre circulation sanguine, soit, comme c’est le cas avec l’herbe à puce et le chêne empoisonné, en propageant par inadvertance la substance à d’autres zones avec nos mains et nos vêtements. «

Quelles sont les causes des cicatrices ?

Avec des piqûres d’insectes ou réactions allergiques à l’herbe à puce, les piqûres et les éruptions cutanées elles-mêmes ne provoquent généralement pas de perturbation de la barrière cutanée, mais elles peuvent provoquer beaucoup d’inflammation, a déclaré Chris G. Adigun, MD, dermatologue certifié au Dermatology & Laser Center de Chapel Hill en Caroline du Nord.

L’inflammation peut entraîner une rougeur et une pigmentation persistantes, même si la morsure ou l’éruption cutanée n’est pas rayée.

« Cette décoloration disparaîtra avec le temps », a-t-elle déclaré à Fox News Digital.

Si la morsure ou l’herbe à puce est grattée, notamment au point que la barrière cutanée est perturbée et provoque un saignement, cela provoque une plaie pouvant laisser une cicatrice permanente, prévient le médecin.

Conseils pour gérer les démangeaisons

Une fois que vous avez été mordu ou que vous constatez des traces de sumac vénéneux, les experts recommandent d’administrer traitement rapide avec une crème anti-inflammatoire en vente libre, une lotion à la calamine ou une crème à l’hydrocortisone à 1 %.

Si les crèmes et les gels en vente libre n’arrêtent pas les démangeaisons, il existe d’autres médicaments plus puissants à essayer.

« L’herbe à puce et les piqûres d’insectes provoquent de très fortes démangeaisons, et plus tôt l’inflammation sera calmée, plus le processus de guérison sera rapide », a déclaré Lauren Fine, MD, dermatologue certifiée au Fine Dermatology de Chicago, à Fox News Digital.

« Souvent, la plupart des dommages cutanés sont causés par un grattage agressif, qui provoque davantage de démangeaisons et d’inflammation. »

« Les antihistaminiques oraux peuvent aider à résoudre les problèmes de démangeaisons cutanées persistants ou récurrents, mais soyez prudent quant au dosage et aux interactions médicamenteuses », a déclaré Loafman de Cook County Health.

Il est également important d’être attentif à exposition au soleil ont noté les experts.

Fine a recommandé d’appliquer un écran solaire sur les zones touchées et de garder les lésions actives à l’abri du soleil.

Pour éviter les égratignures et les dommages cutanés potentiels, elle a également suggéré de garder les morsures et les éruptions cutanées couvertes afin d’éviter la tentation de se gratter.

Porter des vêtements de protection et utiliser insecticide surtout le soir, peut aider à prévenir les irritants cutanés, a déclaré Fine.

Pour de meilleurs résultats, utilisez des produits contenant des ingrédients actifs approuvés à la fois par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et l’Environmental Protection Agency (EPA).

Vous pouvez également consulter votre médecin de famille ou un pharmacien pour obtenir des suggestions d’insectifuges, conseillent les experts.

Si des démangeaisons extrêmes ou des lésions cutanées persistent, il est plus sage de consulter également un médecin ou un dermatologue. Certaines personnes sont plus sensibles que d’autres aux problèmes de peau et peuvent avoir besoin de médicaments sur ordonnance.