Demandez à un critique de livres: des livres pour une crise de quart de vie

Amanda Northrop / Vox

Notre critique recommande des livres adaptés à votre humeur très spécifique.

Bienvenue dans le dernier épisode de Vox’s Demandez à un critique de livre, dans lequel moi, la critique de livres de Vox Constance Grady, je propose des recommandations de livres adaptées à votre humeur très spécifique: soit comment vous vous sentez en ce moment, soit comment vous aimeriez vous sentir à la place.

Si vous préférez vos recommandations sous forme audio, vous pouvez écouter Demandez à un critique de livre, une partie de Vox Quick Hits. Écoutez un nouvel épisode de Demandez à un critique de livre – toujours moins de 10 minutes – toutes les deux semaines où que vous écoutiez des podcasts, y compris Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify.

En tant qu’enfant, je lis au moins un livre par semaine. Cependant, je n’ai pas pu rester assis assez longtemps pour lire une seule page en yeaaars, jusqu’à ce que je commence Mon année de repos et de détente, que vous avez suggéré dans votre dernier Demandez à un critique de livre.

Humeur actuelle: 24 ans, un TDAH, commencer un nouveau travail / chapitre en quarantaine avec sa famille, se sentant toujours comme un gaspillage de potentiel, envie de lire un livre captivant qui me soulève peut-être mais qui m’apprend surtout quelque chose (l’art, philo, histoire, économie, tout type de sciences humaines et pas de connaissances en ingénierie), pas de motivation ringard, pas trop de science-fiction, pas trop sec.

Si tu as aimé Mon année de repos et de détente, Je pense que Nell Zink est peut-être dans votre allée. Elle écrit des livres très étranges, très zippés qui me donnent toujours l’impression de réorganiser ma tête. Commencer avec Nicotine, qui concerne un récent diplômé d’université emménageant dans une maison de groupe de militants des droits des fumeurs. Il est très peu fromager et non sec, et il a une partie de cette agression sel et vinaigre qui anime Repos et relaxation, mais il y a un peu plus de chaleur et d’empathie là-dedans. De plus, vous pouvez en apprendre davantage sur l’étrangeté de Nell Zink, qui est une leçon en soi!

La vie s’est sentie un peu perdue ces dernières années. J’ai l’impression que je suis mort de beaucoup de rêves et je sens que je n’ai pas encore vraiment vécu. J’ai aussi une crise vraiment terrifiante sur ce que je dois faire de ma vie, quel diplôme et quelle carrière poursuivre. Donc, quelque chose à lire pendant ma petite crise de la quarantaine prématurée serait bien.

Une crise de quart de vie est toute une humeur.

L’option classique ici est celle de Cheryl Strayed Sauvage, dont vous vous souviendrez peut-être parce que c’était la base du film Reese Witherspoon du même nom. Sinon: après la mort de sa mère, Strayed descend en spirale jusqu’à ce qu’elle décide de parcourir toute la longueur du Pacific Crest Trail. Il y a beaucoup de rumeurs sur les erreurs du passé et d’essayer de déterminer où évoluer ensuite.

Je recommanderais également Emma Rathbone Perdre, à propos d’une femme de 26 ans obsédée par la perte de sa virginité. Ce qui est intéressant à propos de celui-ci, c’est que la protagoniste a consacré son adolescence à s’entraîner pour devenir une nageuse d’élite, puis n’est jamais tout à fait devenue élite. Maintenant, elle cherche autre chose pour combler le trou en forme de nage de sa vie, et elle est convaincue que le sexe est la chose qui va le faire.

Enfin, même si je ne l’ai pas lu moi-même, j’ai entendu d’excellentes choses sur Florence en extase par Jessie Chaffee. Il s’agit d’une femme de 28 ans aux prises avec un trouble de l’alimentation qui perd son emploi, déménage à Florence et devient obsédée par l’abnégation extatique des saints médiévales.

J’adore un bon rebondissement. Bonus si la torsion de l’intrigue n’est pas un meurtre ou un crime.

Je vais crier ici l’un des choix du Vox Book Club: Exercice de confiance par Susan Choi a une série d’excellents rebondissements. Au début, cela semble être une histoire d’amour très douce au lycée entre deux marginaux dans un lycée des arts du spectacle dans les années 1980, mais le point de vue ne cesse de changer et le livre se transforme en quelque chose de beaucoup plus étrange et plus sombre.

J’aimerais lire un livre sur la famille choisie. Peut-être que les amitiés (féminines) sont supérieures et durables aux relations amoureuses et autres relations. Bonus s’ils sont amis d’enfance.

Aja Gabel L’Ensemble est un très joli portrait d’un groupe de quatre amis qui forment un quatuor à cordes, et un portrait de leur carrière et de leurs relations sur 16 ans. C’est très doux et riche et attentionné.

J’ai lu de la fiction impliquant des relations mère-fille compliquées et je les trouve très cathartiques. Avez-vous des recs?

Essayer Swamplandia! par Karen Russell. Il s’agit d’une petite fille qui grandit dans une ferme de lutte pour alligator en Floride, où sa mère maintenant décédée était l’attraction vedette. Beaucoup de choses réalistes magiques sombres et convaincantes se produisent au cours du roman, mais thématiquement, il s’agit de l’idée de «mères brûlant à l’intérieur des soleils levés de leurs enfants».

Un autre bon choix pour vous pourrait être Celeste Ng Petits feux partout. Je ne me souciais pas énormément de l’émission Hulu basée sur ce livre (une autre adaptation de Reese Witherspoon se retrouvant dans cette colonne!). Mais le roman, qui traite d’une mère célibataire d’artiste bohème devenant une femme de chambre pour une famille de banlieue de type A, alors que leurs deux filles souhaitent manifestement changer de mère, est un regard très tendre et tendu sur les mères et les filles et la manière dont elles se blesser.

Ma capacité d’attention est dans le caniveau ces derniers temps, mais j’aime toujours lire des livres, en particulier des livres bizarres et artistiques racontés en petits morceaux. Je pense peut-être à ce livre de Vonnegut qu’il aurait écrit sur des bouts de papier et compilé. Qui était Petit-déjeuner de champions?

Le nouveau roman de Patricia Lockwood Personne n’en parle a votre nom partout – il s’agit de la façon dont Internet affecte notre cerveau, et c’est arty, étrange et fragmenté. (Si vous voulez aussi ce Vonnegut, je crois que celui auquel vous pensez est Hocus Pocus.)

J’aime les livres cyniques racontés à la première personne, sur le crime ou les choses de mauvaise humeur. As-tu des recommandations?

Essayez la série Dublin Murders de Tana French. Il y a six livres, chacun raconté à la première personne par un détective différent, tous avec divers degrés de cynisme. Commencer avec Dans les bois.

