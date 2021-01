Amanda Northrop / Vox

Des livres qui trouvent de la joie dans la vie quotidienne, pour vous aider à traverser la nouvelle année – ou une mauvaise rupture.

Bienvenue dans le dernier épisode de Vox’s Demandez à un critique de livre, dans lequel moi, la critique de livres Vox, Constance Grady, fournissons des recommandations de livres adaptées à votre humeur très spécifique: comment vous vous sentez en ce moment ou comment vous aimeriez vous sentir à la place.

Commençons.

Je recherche un livre avec un récit qui s’étend sur une longue période. Quelques exemples d’ouvrages antérieurs que j’ai lus sont ceux de Walter M. Miller Jr. Un cantique pour Leibowitz, De Kim Stanley Robinson Les années du riz et du selet Harry Turtledove Chronologie-191 / Victoire du Sud série, et du côté le plus extrême, Olaf Stapledon Les premiers et derniers hommes.

Essayer Tomber par Neal Stephenson. Il s’agit d’un homme dont la conscience est téléchargée dans une vie après la mort informatisée qu’il doit construire à partir de zéro. Cela commence par une section dans un futur proche qui dure quelques décennies, puis une fois que nous entrons dans l’au-delà, il y a une section plus mythologique qui dure l’équivalent d’environ 1500 ans.

La cessation de ma vie normale (en tant qu’étudiant à l’université) m’a amené à réexaminer mes projets futurs, et je me sens un peu perdu. Il semble juste que beaucoup de choses auxquelles j’avais autrefois aspiré / qui m’avaient détourné sont maintenant sans but ou du moins aucune véritable étincelle. Pouvez-vous suggérer un livre dans lequel un personnage trouve une carrière / une entreprise pour laquelle il a une vraie passion ou découvre un nouveau passe-temps délicieux?

Essayer Americanah, de Chimamanda Ngozi Adichie, dans laquelle l’héroïne quitte sa prestigieuse bourse universitaire pour s’installer au Nigeria. Peut-être aussi les mémoires d’Ariel Levy Les règles ne s’appliquent pas, sur l’expérience de perdre un conjoint, un enfant et une maison à la fois et d’avoir à se réinventer de fond en comble.

Je suis – mis en quarantaine – à la recherche de livres du quotidien, du quotidien, et je continue à en trouver qui ont une sorte de tristesse misanthropique à leur sujet, comme si devoir vivre tout cela – comme si la vie – est un peu un affront. Ce que cela peut être. (Je pense à Kate Zambreno Les dérives, par exemple.) Mais il y a trois livres auxquels je pense que j’ai adoré pour le plaisir que leurs narrateurs prennent dans les détails quotidiens. L’un est celui de Nicholson Baker La mezzanine. Un autre est celui de Ross Gay Livre des délices. Un troisième est celui de Jenny Odell Comment ne rien faire. Je veux plus! A quoi pouvez-vous penser?

Mémoires de Katherine May Hivernage a une partie de cette absorption en détail. Vous devez parcourir un peu de trucs woo-woo sur la façon dont la dépression est une inflammation du cerveau qui devrait être glacée, mais il y a aussi beaucoup à embrasser le quotidien de la vie pendant un hiver rigoureux, que nous sommes tous. sur le point de vivre. Et bien sûr, Knausgård est la réponse canonique ici, bien que personnellement, je choisirais l’une des collections d’essais saisonniers sur l’autofiction.

Enfin – et c’est une option un peu étrange – je trouve que les manuels d’entretien ménager sont étrangement bons pour apprécier les minuties quotidiennes. Confort à la maison par Cheryl Mendelson concerne principalement, comme, la lessive, mais il a toutes ces descriptions de draps bordés de dentelle pliés avec de la lavande qui sont incroyablement évocateurs et ancrés. La femme prend la joie de son espace et elle aimerait que vous fassiez de même.

J’ai une pile de livres non lus dans mon appartement, mais ma capacité d’attention pour la lecture pendant la pandémie a été presque inexistante. J’ai besoin d’un livre pour choquer mon système pour redémarrer ou bien j’ai besoin d’un livre de confort douillet par excellence pour m’inciter à recommencer à lire. J’ai lu quelques pages de Joan Didion S’affalant vers Bethléem pour sa lucidité astringente ainsi que quelques pages de Willa Cather Mon Antonia pour sa prose tactile sensuelle tous les jours. Mais je cherche une suggestion d’un nouveau livre pour relancer mon mojo. Vous pouvez dire qu’une bonne écriture est un must pour moi. Avez-vous des suggestions?

Pour quelque chose qui choque votre système, essayez Mon année de repos et de détente par Ottessa Moshfegh, le plus sel et vinaigre de tous les romans cool girl du jour de Brooklyn. Il s’agit d’une femme qui décide de prendre des tranquillisants pour dormir pendant presque un an, car elle est plus heureuse pendant qu’elle dort et ce qu’elle fait pendant qu’elle est absente. Si l’astringence est ce dont vous avez envie, ce livre l’a.

Pour quelque chose de douillet et de sensuel, essayez le doux et charmant de Colm Tóibín Brooklyn. Ce roman a été à la base du film de 2015 mettant en vedette Saoirse Ronan, et c’est un portrait à l’échelle humaine magnifiquement observé sur une fille ordinaire menant une vie ordinaire. Tout fonctionne à cause des détails.

Je traverse une rupture désordonnée, presque maquillée, mais il est presque temps pour moi de passer à autre chose. J’ai au début de la vingtaine et c’est mon premier chagrin viscéral. Pourriez-vous me recommander une romance spirituelle mais douce sur le passage à l’âge adulte qui traite également des thèmes du lâcher prise?

Je suis vraiment désolé d’apprendre que vous avez affaire à ça! Elif Batuman’s L’idiot traite à merveille de lâcher prise d’une romance universitaire désordonnée et de se retrouver par la suite. Sally Rooney se sent également obligatoire ici – les deux Personnes normales et Conversations avec des amis fais un peu ce que tu cherches, même si je pense Personnes normales d’autant plus.

Ma série préférée de tous les temps s’appelle Tout pour le jeu par Nora Sakavic, mais c’est une niche déprimante et personne ne le sait, donc je ne peux pas me donner des recommandations sur ce qu’il faut lire, ce qui lui ressemble dans les vibrations. Il s’agit d’une équipe sportive universitaire qui n’accepte que les personnes qui ont besoin d’une seconde chance mais aussi la mafia et [it possibly has] le développement de personnage le plus sous-estimé de tous les temps et une éclaboussure de jeunes adultes emo qui sont tous très sérieux. Je ne peux pas bien l’expliquer, il y en a tellement. Toute recommandation serait appréciée!

Je pense que tu devrais essayer Les bookburners séries. C’est une anthologie sérialisée (pensez à un livre avec la structure d’une émission de télévision) sur un groupe de marginaux qui sont recrutés par le Vatican pour traquer divers livres possédés par des démons, et il dégage des vibrations similaires «des personnes brisées créent une famille retrouvée». ce que tu décris dans Tout pour le jeu.

Pouvez-vous recommander un bon livre qui raconte une histoire des classiques, de la mythologie ou de l’histoire ancienne? Donc, pas une traduction ou quelque chose sous forme poétique, mais un récit narratif plus simple.

Un classique de ce genre est Jusqu’à ce que nous ayons des visages, qui est le point de vue de CS Lewis sur Cupidon et Psyché. Personne n’accusera jamais Lewis d’être féministe, mais ce livre présente probablement sa meilleure tentative d’écrire une femme, ainsi que beaucoup d’écrits magnifiques et d’idées intéressantes. Plus récemment, Hanna Crispin’s Le Dead Queens Club est un roman de YA extrêmement amusant sur les six épouses de Henry VIII formant un gang de filles; Kamila Shamsie Incendie à la maison est un magnifique Antigone; et Maria Dahvana Headley’s La simple femme fait des choses très intéressantes avec Beowulf.

Je recherche un livre qui t’intègre dans l’esprit du protagoniste et j’aime les narrateurs peu fiables. Points bonus si le lead est féminin, queer, irlandais ou hispanique.

Essayez Neil Jordan Ombre! C’est un roman vraiment magnifiquement écrit raconté par le fantôme d’une actrice irlandaise, s’adressant souvent à son meurtrier, qui était aussi son amie d’enfance. J’ai parfois des morceaux de son courant de conscience coincés dans ma tête comme une chanson, même si cela fait quelques années depuis ma dernière relecture: «Mon Pip est mon Estella et les deux sont mon Joe Gargery, et ce que Joe dit à Pip je le ferais dis à George. Quelles alouettes, Pip.

Quelles alouettes!

Si vous souhaitez que je vous recommande un livre, envoyez-moi un e-mail à constance.grady@vox.com avec la ligne d’objet «Demandez à un critique de livre». Plus votre humeur est spécifique, mieux c’est!