Demandez à un critique de livre : qu’est-ce qu’une bonne lecture d’été avec une sensation de Wonder Years ?

Bienvenue dans le dernier volet de Vox’s Demandez à un critique de livre, dans lequel moi, la critique de livres Vox Constance Grady, je fournis des recommandations de livres en fonction de votre humeur très spécifique : soit comment vous vous sentez en ce moment, soit comment vous aimeriez vous sentir à la place.

Si vous préférez vos recommandations sous forme audio, vous pouvez écouter Demandez à un critique de livre, partie de Coups rapides Vox. Écoutez un nouvel épisode de Demandez à un critique de livre toutes les deux semaines partout où vous écoutez des podcasts, y compris Podcasts Apple, Google Podcasts, et Spotify.

Commençons maintenant.

J’ai 19 ans et je suis perdu. Comme totalement perdu. J’ai perdu l’amour de ma vie il y a un an et je n’arrive toujours pas à m’en remettre. Je suis perdu, confus, je ne sais pas quoi faire de moi-même. Tout s’effondre. J’ai besoin d’une sortie, j’en ai marre d’être comme ça. S’il vous plaît, proposez-moi un livre qui peut m’aider à traverser cette période difficile.

Je pense que vous avez besoin d’un livre qui apporte de la joie dans votre vie, alors je vais vous recommander les histoires de Jeeves et Wooster de PG Wodehouse. Ce sont des romans du début du XXe siècle sur un jeune homme malchanceux de la ville qui est constamment secouru par son valet de chambre, et ils comptent parmi les livres les plus drôles jamais écrits. J’espère qu’ils vous aideront à vous sentir mieux !

Je suis un défenseur public nouvellement créé et je me demande si vous avez des recommandations pour le travail sur les humains naviguant dans le système de justice pénale ou simplement sur la population avec laquelle je travaille. Je suis à la recherche de livres narratifs qui sont encore nuancés et bien observés, fondamentalement pas sensationnels ou prêchés dans le style. Fiction ou non-fiction bienvenue.

Félicitations pour ton nouveau travail! Prison américaine par Shane Bauer est probablement une bonne option pour vous dans le spectre de la non-fiction – c’est par un journaliste d’investigation qui a obtenu un emploi de premier échelon en tant que gardien dans une prison privée, avec beaucoup d’histoire sur la façon dont l’industrie pénitentiaire à but lucratif s’est réunie.

Pour la fiction, vous pouvez essayer mariage américain par Tayari Jones. Il s’agit d’un jeune couple noir qui se retrouve bouleversé lorsque le mari est incarcéré pour un crime qu’il n’a pas commis, et l’histoire retrace comment ce qui vient ensuite finit par façonner leur vie. C’est un livre très nuancé et réfléchi qui a remporté un million de prix à sa sortie en 2018, et il est particulièrement incisif sur les responsabilités imposées aux familles des personnes incarcérées.

Mon ami et moi recherchons des livres à lire qui ne sont pas nouveaux, car nous les obtenons à la bibliothèque. Nous recherchons des livres qui se déroulent en été qui soient légers et amusants. Mon ami le dit comme « quelque chose avec un Années de merveille Ressentir. »

La sortie de l’été dernier Nous sommes tous des adultes ici est une lecture estivale vraiment charmante et nostalgique qui se déroule dans un petit village sur l’Hudson, et je pense qu’elle a l’ambiance que vous recherchez. Pour quelque chose d’un peu plus ancien, un classique d’été éternel est le roman pour adultes de Judy Blume Sœurs d’été. Il s’agit de deux filles qui sont les meilleures amies à l’adolescence et qui commencent à se séparer en grandissant, et en le lisant, on a l’impression d’être assis dans une location de maison sur la plage qui dégage une odeur étrange (Judy Blume est attachée au réalité physique de l’adolescence, odeurs et tout), vous venez de déjeuner et vous comptez les minutes jusqu’à ce que vous puissiez à nouveau sauter dans l’eau.

Je suis un grand fan de Kazuo Ishiguro, surtout Les restes du jour. Le scénario est important, mais c’est l’ambiance qui est si envoûtante, un peu comme une peinture impressionniste. Des recommandations ?

J’adore une demande d’Ishiguro ! Je pense que vous pourriez aimer Helen Oyeyemi. Elle écrit de très beaux romans très étranges, souvent construits à partir d’un méli-mélo de références qui se réunissent pour créer un portrait fragmenté d’un esprit. Son dernier, Paix, est tellement bizarre qu’en sortant de là, j’ai pensé : « Oh, je pense qu’elle l’a frappée inconsolable phase. » Ce qui signifie que nous sommes à seulement 10 ans d’elle Ne me laisse jamais partir phase!

je cherche un livre comme L’histoire secrète par Donna Tartt. C’est l’un de mes livres préférés de tous les temps – tous ceux que je connais qui l’ont lu l’adorent aussi. Donc je veux lire quelque chose qui est dans un moule similaire : vraiment bien écrit, intrigant, mystérieux, centré sur les jeunes, peut-être (mais pas nécessairement) avec une mort ou un meurtre.

Ha, c’est l’une de mes demandes les plus fréquentes. Voici quelques directions différentes que vous pouvez emprunter :

Essentiellement L’histoire secrète mais les numéros de série sont archivés : Si nous étions des méchants par ML Rio ; La ressemblance par Tana French. Si vous n’en lisez qu’un, faites-le La ressemblance: French a son propre style de mystère de meurtre en cours, mais Si nous étions des méchants est si proche de L’histoire secrète que cela peut sembler un peu désorientant, comme, pourquoi je ne fais pas que lire L’histoire secrète?

Une université toujours sombre avec une ambiance similaire, mais il y a aussi de la magie : celle de Leigh Bardugo Neuvième Maison, Pamela Dean’s Tam Lin. Tam Lin est un peu plus ringard, Neuvième Maison un peu plus sexy.

En général pour le gothique avec des jeunes et une belle écriture, allez chercher Joyce Carol Oates (mauvais sur Twitter, bon en romans), Gillian Flynn (plus que juste Fille disparue!), et Shirley Jackson.

Vous pouvez également consulter notre couverture Vox Book Club de L’histoire secrète pour plus de discussions. Prendre plaisir!

Si vous souhaitez que je vous recommande un livre, envoyez-moi un e-mail à constance.grady@vox.com avec la ligne d’objet « Demandez à un critique de livre ». Plus votre humeur est précise, mieux c’est !