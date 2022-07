Demandez à un agent de bord de voler maintenant

Voler peut être une activité très stressante maintenant. Que faire si mon vol est annulé ? Que faire si la compagnie aérienne perd mes bagages ? En plus des drames aériens, le risque de Covid-19 en voyage se profile toujours avec inquiétude.

Récemment, une hôtesse de l’air nommée Kristie Koerbel a écrit une liste de neuf conseils pour survivre en voyage en ce moment (l’une de ses règles d’or : voler le plus tôt possible dans la journée).

Son article a été extrêmement populaire et a suscité des commentaires de milliers de lecteurs, certains demandant plus de conseils et des informations sur les coulisses du vol d’un véritable initié.