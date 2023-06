Demandez à SRK : Shah Rukh Khan répond aux questions en lançant les promotions de Jawan dans son propre style ; 7 meilleures questions et réponses qui vous laisseront ROFL

Le film Jawan de Shah Rukh Khan sortira en septembre 2023. Il y a une immense excitation autour de lui. Les fans de King Khan ont très envie de savoir quand le teaser et la bande-annonce arrivent pour le film Atlee. Aujourd’hui, nous avons également reçu une mise à jour sur The Archies sur Netflix. Suhana Khan et Khushi Kapoor font partie du film. Shah Rukh Khan a déclaré qu’il avait très envie de voir comment Zoya Akhtar avait fait naître le monde des Archies avec tous ces jeunes. Jetons un coup d’œil à quelques-uns des joyaux de cette dernière session Ask SRK…

Salut monsieur, je pense que mon chat vous aime ??#asksrk pic.twitter.com/6kPTgfxGld Tia Sri Irera (@tiasriirera8) 12 juin 2023

Donnez mon amour au chat. Maintenant, j’ai juste besoin de quelques chiens pour commencer à aimer mes films et je serai prêt !! https://t.co/DB2YWFG5hh Shah Rukh Khan (@iamsrk) 12 juin 2023

Qu’est-ce que vous avez ou que les autres acteurs n’ont pas#asksrk #AskSrk (@iam_ady5) 12 juin 2023

Simple paas DDLJ hai .KKHH hai, Devdas hai Swades hai Chak se India hai Pathan hai Om Shanti Om hai .ohh besoin d’arrêter de se montrer !! Ha ha https://t.co/FE7JRfjHJB Shah Rukh Khan (@iamsrk) 12 juin 2023

Sir gaddi commence nahi ho raha ?#AskSRK SANJAYPANDA ? (@SANJAYPANDA3) 12 juin 2023

Essence daala hai .? Vérifiez karke bhai https://t.co/vBr0RVXakb Shah Rukh Khan (@iamsrk) 12 juin 2023

chantes-tu ou danses-tu sous la douche ? ? #AskSRK az. ? (@badgirleylulx) 12 juin 2023

Non je suis très ennuyeux je me baigne juste sous la douche ? Avez-vous déjà pris une douche dans une boîte de nuit ou un bar karaoké ??? https://t.co/AdsGBRREhe Shah Rukh Khan (@iamsrk) 12 juin 2023

C’est mignon ! Kya sach m ye ap hi ho?#Asksrk pic.twitter.com/A4BMqtO8Df Équipe SRK Muzaffarnagar (@teamsrkm_nagar) 12 juin 2023

Nahi maine apne clones chaaron taraf bhej rakhe hain https://t.co/xSp3qHVbv0 Shah Rukh Khan (@iamsrk) 12 juin 2023

#AskSRK Ye hamesha aapke paas bs 15 min salut kyu hote hain, bhabhi ji ghar ka kaam aap se salut karwati hain kya?@iamsrk#AskSRK ? (@ViraajSingh23) 12 juin 2023

Beta apni kahaan humein na suna jaa ghar ki saaf safai kar !! https://t.co/IW6p6XakMI Shah Rukh Khan (@iamsrk) 12 juin 2023

Quand la bande-annonce de Jawan sortira-t-elle, monsieur ? et pourquoi j’ai l’impression qu’il n’y a pas assez de promotion pour jawan ? sankar_paruarunachalam (@shanpaaru) 12 juin 2023

Le fait que vous posiez des questions sur Jawaan est une promotion suffisante !! https://t.co/ArkLxWWsIZ Shah Rukh Khan (@iamsrk) 12 juin 2023

Mon ami masculin a un énorme béguin pour u kya karu monsieur? Cordialement || Bhakt L (@VotreBhaktL) 12 juin 2023

Mon ami masculin a un énorme béguin pour u kya karu monsieur? Cordialement || Bhakt L (@VotreBhaktL) 12 juin 2023

Tujhe kya karna hai .mujhe bata principal kya karoon ab ..??!!! https://t.co/yKjlhOd1if Shah Rukh Khan (@iamsrk) 12 juin 2023

Shah Rukh Khan est connu pour son esprit et sa répartie rapide. L’acteur est au top avec le succès de Pathaan. Jawan est réalisé par Atlee qui a réalisé des succès de Thalapathy Vijay comme Mersal et Theri. Le film devait sortir le 2 juin 2023 mais a été repoussé en raison d’un retard dans le travail VFX.