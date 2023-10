Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

TLe Parti conservateur est confronté à un « armagaeddon » électoral après avoir subi des défaites lors de deux élections partielles âprement disputées.

D’énormes majorités conservatrices se sont évaporées du jour au lendemain dans le Mid Bedfordshire et à Tamworth, le leader travailliste Sir Keir Starmer affirmant qu’il « redessinait la carte politique ».

Renversant la plus grande majorité de l’histoire des élections partielles britanniques, les travaillistes ont arraché pour la première fois aux conservateurs l’ancien siège de Nadine Dorries dans le Mid Bedfordshire.

Pendant ce temps, Tamworth a connu l’un des changements les plus importants du parti conservateur au parti travailliste lors d’une élection partielle depuis la Seconde Guerre mondiale.

L’ancien chancelier George Osborne a averti que les défaites records pourraient être un « armageddon » pour les conservateurs lors des prochaines élections générales.

Alors, que se passe-t-il ensuite pour le parti conservateur ? Et quel impact cela aura-t-il sur ce que fera ensuite Rishi Sunak ?

Les résultats préfigurent-ils clairement ce qui nous attend lors des prochaines élections ? Ou y a-t-il d’autres nuances en jeu ?

Si vous avez une question sur les retombées des élections partielles, soumettez-la maintenant ici, ou lorsque je vous rejoindrai en direct à 15 heures le vendredi 20 octobre pour l’événement « Ask Me Anything ».

Inscrivez-vous pour soumettre votre question dans la zone de commentaires sous cet article. Si vous n’êtes pas déjà membre, cliquez sur « s’inscrire » dans le section commentaires pour laisser votre question. Pour un guide complet sur la façon de commenter Cliquez ici.

Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas vos questions : elles peuvent être masquées jusqu’à ce que je rejoigne la conversation pour y répondre. Alors rejoignez-nous en direct sur cette page à 15h pour répondre à autant de questions que possible.