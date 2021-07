Le match de rancune de McGregor avec son rival Dustin Poirier s’est terminé prématurément à Las Vegas le week-end dernier lorsque sa jambe gauche a semblé céder sous son propre poids dans ce qui était l’une des blessures les plus irritantes observées dans l’octogone de mémoire récente.

Le Dubliner fait maintenant face à environ un an de marge alors qu’il fait face à un chemin ardu vers la récupération avant de pouvoir reprendre sa carrière à l’UFC – mais dans une vidéo qu’il a publiée sur Instagram jeudi, il dit que la fracture de la jambe n’était pas tout à fait inattendue étant donné que lui et l’UFC étaient au courant de soi-disant fractures de stress au bas de la jambe qu’il a subies alors qu’il se préparait au combat.

« La jambe est meilleure que jamais« , a déclaré McGregor dans une vidéo Instagram qu’il a tournée depuis un scooter de mobilité en Californie.

Avertissement : la vidéo contient des jurons

« J’ai été blessé avant de me battre. Les gens me demandent, quand la jambe s’est-elle cassée ? A quel moment la jambe s’est-elle cassée ? Demandez à Dana White, demandez à l’UFC, demandez au Dr Davidson, le médecin-chef de l’UFC… J’ai eu des fractures de stress à la jambe en entrant dans cette cage. »

La blessure potentielle était si préoccupante, dit McGregor, que des conversations ont eu lieu pour savoir s’il devait se retirer du combat, mais il dit qu’il a plutôt décidé de modifier son entraînement après avoir pris conscience des pièges potentiels de sa blessure.

« Il a été question de retirer« , a expliqué McGregor. « Je m’entraînais sans protège-tibias et j’ai donné plusieurs coups de pied au genou, j’ai donc eu plusieurs fractures de stress dans le tibia au-dessus de la cheville. Et j’ai de toute façon des problèmes avec la cheville à travers les années de putain de combats tout le temps.

« J’enveloppais ma cheville à chaque séance d’entraînement. Quand la cheville était douloureuse, je n’arrêtais toujours pas de m’entraîner. J’avais l’habitude de m’entraîner uniquement sur le dos et c’est ainsi que j’ai développé ces coups au sol depuis le dos. Dustin a reculé quand il était au-dessus de moi et que je recevais les coups de pied et les coudes. C’est un endroit horrible quand on est contre quelqu’un comme moi.

« Il faut tellement d’efforts pour essayer de décrocher des tirs depuis votre position la plus élevée et lorsque vous faites cela et que vous perdez votre énergie, vous êtes mis hors de cause par des coudes vers le bas et des coups de pied vicieux. C’est une compétence que j’ai développée parce que j’avais une jambe endommagée et j’ai dû ajuster mon entraînement. »

Malgré le revers, qui est la deuxième blessure grave de McGregor de sa carrière à l’UFC, il voit une lueur d’espoir dans le fait qu’il a finalement pu faire face à une blessure qui, selon lui, le dérangeait depuis un certain temps.

« Maintenant, j’obtiens essentiellement ce dont j’avais besoin pour y arriver, » il a dit. « J’avais besoin d’un traitement pour ma jambe, j’avais besoin d’un traitement pour la cheville et j’avais besoin d’un traitement pour le tibia.

« Je ne me serais jamais engagé à passer sous le couteau à moins que quelque chose comme ça ne se produise. Je suis après être entré et obtenir exactement ce dont j’avais besoin – et ce dont j’avais besoin était un tibia en titane.

« Alors maintenant, j’ai une tige en titane qui descend le long du genou, du genou à la cheville et le médecin dit qu’elle est incassable. Tout d’abord, gérez l’incision, la coupure, assurez-vous qu’elle ne s’infecte pas, gardez le la santé sur elle, continuez à reconstruire de cette façon.

« Ensuite, je vais commencer à jouer avec la balance, à réapprendre à m’y tenir, à réapprendre à m’équilibrer sur une jambe. Ensuite, je vais développer ma force et j’ai une jambe en titane incassable. »