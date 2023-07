Demandeurs d’asile et réfugiés, quelle est la différence ?

Au milieu d’une vague de nouveaux arrivants au pays, les refuges de Toronto ont commencé à refuser des personnes au début de juin et à les orienter vers des programmes fédéraux, affirmant que les refuges de la ville avaient besoin d’un soutien financier accru d’Ottawa.

Le débat sur qui devrait payer la facture pour les abriter a parfois été déroutant car différents termes pour eux étaient utilisés plus ou moins de manière interchangeable.

Le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, a déclaré qu’Ottawa s’était engagé à garder un « toit au-dessus de la tête des demandeurs d’asile » en annonçant une injection unique de quelque 212 millions de dollars, dont 97 millions de dollars pour Toronto, dans le Programme d’aide au logement provisoire.

La mairesse nouvellement élue, Olivia Chow, a quant à elle déclaré que même cet argent supplémentaire ne « répondra pas aux besoins des réfugiés » à Toronto.

Réfugiés ou demandeurs d’asile, qui sont-ils ? Et quelle est la différence ?

REGARDER | Fraser s’attaque au manque de logements : De quel type de soutien supplémentaire les demandeurs d’asile ont-ils besoin au Canada? Le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, discute du dernier financement pour les demandeurs d’asile. L’émission Power and Politics de CBC reçoit également les réactions de deux défenseurs des nouveaux arrivants au Canada.

Qu’est-ce qu’un demandeur d’asile ?

Officiellement, un demandeur d’asile – également appelé demandeur d’asile ou demandeur d’asile – est toute personne qui a été forcée de quitter un pays et est venue au Canada en demandant refuge en raison de sa situation désastreuse.

Ils ont été admis, provisoirement, après avoir déclaré à n’importe quel point d’entrée canadien ou en ligne qu’ils demandent le statut de réfugié et qu’ils ont été jugés admissibles par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ou Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Sinon, ils sont expulsés.

ÉCOUTEZ | Cet ancien réfugié « redonne » : Métro matin8:33Elle était réfugiée il y a cinq ans, et maintenant elle « redonne » en hébergeant et en nourrissant des demandeurs d’asile dans son appartement Mary Wiens de Metro Morning s’est entretenue avec Josephine Namulwena, ainsi qu’avec les demandeurs d’asile qu’elle accueille chez elle.

Les demandeurs peuvent être rejetés s’ils ont commis un crime grave, présenté une demande antérieure au Canada, présenté une demande dans un autre pays avec lequel le Canada partage des renseignements sur l’immigration ou reçu une protection dans un autre pays.

Une fois approuvés, les demandeurs d’asile sont autorisés à rester jusqu’à ce que le gouvernement fédéral décide s’ils sont admissibles au statut de réfugié.

Entre-temps, ils peuvent avoir accès à l’aide sociale, à l’éducation, aux services de santé, au logement d’urgence et à l’aide juridique.

Qui est un réfugié ?

Pour être admissible au statut de réfugié, une audience devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié doit convenir que le demandeur ne peut pas rentrer chez lui parce qu’il remplit l’une des deux conditions suivantes :

une « crainte fondée de persécution » fondée sur sa race, ses croyances ou toute autre distinction.

avoir été « sérieusement touché » par la guerre ou privé des droits humains fondamentaux « sur une base continue ».

Les personnes reconnues comme réfugiés sont autorisées à rester au Canada et peuvent demander à devenir résidents permanents et éventuellement citoyens.

Le manque d’espace dans les refuges à Toronto a forcé les nouveaux arrivants à dormir à l’extérieur, ce qui a conduit à des appels à l’aide supplémentaire d’Ottawa. (Alex Lupul/CBC)

Qui aide les réfugiés ?

Soit des sponsors privés, soit le gouvernement.

Les parrains — particuliers ou organismes — signent une entente avec le gouvernement fédéral pour aider un ou plusieurs réfugiés à se loger, à se vêtir et à se nourrir.

La plupart des parrainages durent un an, mais pour certains réfugiés, ils peuvent aller jusqu’à trois.

Sinon, dans le cadre du Programme d’aide au réétablissement, le gouvernement fédéral ou provincial du Québec aide les réfugiés avec des services essentiels et un soutien du revenu une fois qu’ils sont au Canada.

L’aide financière comprend une allocation de démarrage de ménage unique et un revenu mensuel.

Le niveau de soutien mensuel est généralement basé sur les taux d’aide sociale en vigueur dans la province où le réfugié s’établit. Le soutien financier peut durer jusqu’à un an après l’arrivée d’un réfugié au Canada ou jusqu’à ce qu’il puisse subvenir à ses besoins, selon la première éventualité.

Qu’en est-il des « réfugiés réinstallés » ?

Contrairement aux demandeurs d’asile, les réfugiés réinstallés sont contrôlés à l’étranger et subissent des contrôles de sécurité et de santé avant de se voir délivrer un visa pour venir au Canada. Ils doivent être référés par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, une autre organisation de référence désignée ou un groupe de parrainage privé.

Lorsqu’ils arrivent au Canada, ils sont résidents permanents.

Ils bénéficient des mêmes avantages que les réfugiés entrant dans le circuit des demandeurs d’asile, à l’exception de ceux qui ont des parrains privés, qui ne reçoivent que six mois de soutien du revenu du programme d’aide à la réinstallation.

Qu’est-il arrivé à ces gens à Toronto?

Les quelque 200 nouveaux arrivants qui vivaient dans la rue au centre-ville de Toronto vivent maintenant dans deux églises du nord de la ville.

Après que Fraser a annoncé le financement supplémentaire, le bureau du premier ministre Justin Trudeau a déclaré que lui et Chow se sont rencontrés et ont convenu de travailler ensemble pour améliorer « le soutien aux réfugiés et les efforts de réinstallation à Toronto ».

Chow et le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, ont appelé mercredi Ottawa à renforcer ce financement « provisoire » et à répondre pleinement aux besoins de « ces réfugiés et demandeurs d’asile ».

On ne sait pas si les personnes actuellement hébergées dans ces églises sont des réfugiés, des demandeurs d’asile ou les deux.