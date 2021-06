Demandes de chômage hebdomadaires inférieures à 400 000 pour la première fois depuis les premiers jours de la pandémie

Les demandes initiales sont tombées à 385 000 pour la semaine terminée le 29 mai, une baisse par rapport aux 405 000 de la semaine précédente et en dessous de l’estimation du Dow Jones de 393 000.

La dernière fois que les réclamations ont diminué, c’était la semaine du 14 mars 2020, avec 256 000. Le nombre a grimpé à près de 3 millions la semaine suivante et a culminé à plus de 6,1 millions début avril, alors que les gouvernements des États-Unis fermaient des entreprises dans le but de ralentir la propagation du coronavirus.

À mesure que les vaccinations se sont répandues et que les entreprises ont été autorisées à rouvrir, la situation du marché du travail s’est considérablement améliorée. Un rapport plus tôt jeudi matin d’ADP a montré que la croissance de la masse salariale privée avait bondi de 978 000 en mai.

Malgré la baisse des réclamations hebdomadaires, les réclamations continues ont augmenté de 169 000 à 3,77 millions. Ces données sont en retard d’une semaine par rapport aux chiffres des réclamations.