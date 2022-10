Demander un prêt à Postes Canada : comment fonctionne le programme

Postes Canada a lancé un nouveau programme de prêt avec le Groupe Banque TD dans le but d’offrir aux Canadiens plus d’options financières.

Appelé MyMoney, le programme a débuté en tant que projet pilote l’automne dernier avant de s’étendre à l’échelle nationale. Il a été présenté comme un moyen d’offrir plus de choix aux personnes vivant dans les communautés rurales, éloignées et autochtones.

Postes Canada offre déjà des services de transfert d’argent, ainsi que des cartes de crédit prépayées rechargeables.

QUEL TYPE DE PRÊT PUIS-JE DEMANDER ?

Les candidats peuvent emprunter entre 1 000 et 30 000 dollars via MyMoney dans le cadre de prêts à taux variable ou fixe, avec des remboursements étalés sur des durées de un à sept ans.

Les taux d’intérêt variables augmentent ou diminuent en fonction des changements apportés au taux préférentiel, tandis qu’un taux fixe reste le même pendant toute la durée du prêt. En fin de compte, le taux de prêt d’une personne dépendra de facteurs tels que les antécédents de crédit du demandeur.

Les taux d’intérêt variables varient actuellement entre 9,78 % et 19,78 %, comparativement à 9,98 % et 19,98 % pour les taux d’intérêt fixes.

Les remboursements peuvent être effectués toutes les semaines, toutes les deux semaines, tous les mois ou tous les deux mois.

Les frais ne sont pas facturés à moins qu’un remboursement ne soit manqué et les prêts peuvent être remboursés à tout moment sans frais supplémentaires.

CTVNews.ca a contacté Postes Canada pour un commentaire sur ce qui se passe si une personne est toujours incapable, ou choisit de ne pas rembourser son prêt.

SUIS-JE ADMISSIBLE ?

Postes Canada énumère un certain nombre d’exigences pour être admissible à un prêt MyMoney.

Un demandeur doit être citoyen canadien ou résident permanent, être majeur et avoir un revenu annuel personnel d’au moins 1 000 $.

Un demandeur ne doit pas non plus avoir déclaré faillite ou avoir eu des comptes en recouvrement pour des paiements en souffrance au cours des 24 derniers mois, et doit avoir un compte de chèques ou d’épargne valide à son nom auprès d’une institution financière canadienne où les fonds du prêt peuvent être déposés. Les prêts ne peuvent pas être acquis pour un tiers.

Les prêts sont également décrits comme “non garantis”, ce qui signifie qu’ils n’ont pas besoin d’être adossés à des garanties telles que des biens et qu’ils sont plutôt basés sur le crédit du demandeur.

COMMENT POSTULER ?

Les candidats potentiels peuvent postuler sur le site Web de Postes Canada ou par téléphone.

Les candidats devront vérifier leur identité et devront peut-être le faire en personne dans un bureau de Postes Canada.

Les autres détails requis pour postuler sont le revenu annuel brut avant impôts et les frais de logement mensuels, y compris les paiements hypothécaires ou de loyer, les taxes foncières et les frais de chauffage.

Un numéro d’assurance sociale n’est pas nécessaire pour présenter une demande, mais il aidera à obtenir des renseignements sur le crédit, dit Postes Canada.

Une fois qu’un prêt est actif, la TD transfère les fonds par dépôt direct entre un et cinq jours ouvrables.

Les candidats n’ont pas besoin d’être un client existant de la TD pour postuler.



Avec des fichiers de La Presse canadienne