Demander (encore) aux lecteurs de quitter leur emploi

Les critiques étaient valables – et nous ont fait réfléchir. Nous avons donc élaboré une deuxième sollicitation, dans l’espoir de répondre à certaines de ces préoccupations. Nous sommes devenus plus précis, en posant des questions sur l’épuisement professionnel, en particulier pour les enseignants et les infirmières. Nous nous sommes adressés aux parents, leur demandant comment la parentalité affectait leur décision d’arrêter de fumer et quels défis supplémentaires cela posait s’ils le faisaient.

Il n’est pas rare que l’équipe des projets spéciaux sollicite l’avis des lecteurs, en partie pour nous aider à rédiger des articles comme ceux-ci. Nous avons constaté que notre public numérique est très engagé – de nombreux lecteurs partagent des commentaires sur des articles, par exemple – et d’autres sont heureux de partager leurs histoires. Il est devenu un complément utile aux méthodes de reporting plus traditionnelles et nous aide à inclure une grande variété de points de vue dans notre couverture.

La réponse à notre deuxième questionnaire a été encore plus robuste que la première fois. Près de 1 000 lecteurs ont écrit, dont des dizaines, voire des centaines, d’enseignants et d’infirmières. Fait intéressant, même si près d’un an s’est écoulé depuis le début de la vague d’abandon, la majorité des répondants étaient toujours extrêmement satisfaits de leurs décisions. Un lecteur a écrit avec un sentiment commun – que cesser de fumer a changé la donne.

La nouvelle sollicitation, à son tour, a engendré une série de suivi, intitulée Calling It Quits. Le premier article, paru lundi, revenait sur certains sujets de la première série. Comment vont-ils maintenant ? Sont-ils toujours satisfaits de leur décision d’arrêter? (Spoiler: Ils le sont généralement.)

Mais nous nous concentrerons également sur certains des thèmes qui, selon nous, auraient besoin d’être approfondis : Parents célibataires. Épuisement professionnel des enseignants et des infirmières. Que se passe-t-il lorsque vous quittez n’est pas une panacée ? Comment les employés et les entreprises doivent-ils évaluer la satisfaction au travail ? L’abandon performatif en ligne – pensez à TikTok et YouTube – est-il satisfaisant ? Une poignée d’articles futurs de la série continueront d’explorer les effets d’entraînement du sevrage.