Cet article à la première personne est l’expérience d’Adam Dykaar qui vit à Toronto. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions.

Il était tard dans la nuit et j’aurais dû dormir, mais au lieu de cela, j’avais l’impression de ne plus pouvoir respirer. Chaque seconde de l’horloge qui avançait semblait une éternité. Je tremblais et transpirais, alternant entre vagues de froid et bouffées de chaleur. Les lumières vives d’une nuit de juin normale à Toronto brillaient devant ma fenêtre, indifférentes à ma souffrance.

Je suis sorti du lit pour vomir dans l’espoir que ça me ferait du bien. Je pensais que j’étais en train de mourir. Mais j’avais en fait une crise de panique.

Cela aurait pu être un certain nombre de choses qui m’ont déclenché: l’économie, mon solde bancaire, la nouvelle du récent diagnostic de mauvaise santé d’un membre de la famille. Je suis aux prises avec la maladie mentale depuis que je suis enfant, et d’une manière ou d’une autre, ce qui était effrayant quand j’étais enfant est terrifiant à l’âge adulte. Enfant, l’anxiété et la dépression semblaient interrompre ma vie, mais à l’âge adulte, elles menacent de la détruire.

Adam Dykaar lors d’un voyage de ski dans son enfance. Il a été diagnostiqué dépressif à l’âge de 13 ans. (Soumis par Adam Dykaar)

Cette fois, j’avais l’impression que ma vie devenait incontrôlable même si je n’avais ressenti ces symptômes d’attaque de panique que pendant six heures.

J’ai envisagé d’aller à l’hôpital ce soir-là, mais je me suis rappelé que j’avais déjà fait face à ces attaques. Ce n’est pas réel, je ne vais pas mourir. Pourtant, je savais que j’avais besoin d’aide, alors j’ai décidé de m’endurcir et d’obtenir un rendez-vous avec un médecin dans la matinée.

J’ai déjà emprunté cette voie, donc je sais comment ça se passe. L’exaltation d’enfin “faire quelque chose” à propos du problème. La défaite écrasante lorsque le médicament qui vous a été prescrit ne fonctionne pas ou a des effets secondaires débilitants. J’espérais que cette fois-ci serait différente, mais la réalité est que notre système de santé est en panne et naviguer dans ce système de santé en panne peut parfois sembler insurmontable.

Alors que le soleil se levait, j’ai appelé mon agent pour annuler mon travail d’acteur ce jour-là, sachant que je n’aurais probablement plus de travail de cette agence. Ils n’ont pas tendance à vous recontacter si vous échouez lors d’une réunion, quelle que soit la validité de la raison. Mais je ne savais pas quoi faire d’autre.

J’ai pris rendez-vous avec mon médecin de famille cette semaine-là et j’ai obtenu une référence pour être placé sur la liste d’attente pour stimulation magnétique transcrânienne répétitive — un nouveau type de traitement pour lutter contre la dépression que j’ai depuis que je suis enfant. Mais on m’a dit qu’il y aurait de longs délais d’attente, alors mon médecin m’a également prescrit un nouveau médicament.

Ce n’était pas une bonne solution, mais je sentais que le médicament m’aiderait jusqu’à ce que je puisse obtenir le traitement que je voulais. Et j’ai pensé que si mon anxiété ou ma dépression devenaient trop graves, je pouvais toujours aller aux urgences en dernier recours.

Quatre jours plus tard, je me suis retrouvé debout juste là, dans la salle d’urgence du Centre de toxicomanie et de santé mentale de Toronto, parmi une file de personnes attendant d’être examinées. Une autre liste d’attente, mais au moins cette fois je pouvais physiquement voir et compter combien de personnes étaient devant moi. j’avais eu

des vagues d’attaques de panique pendant des jours – des périodes plus longues que jamais auparavant – et les médicaments n’aidaient pas.

Quand je suis finalement arrivé en première ligne, le psychiatre a diagnostiqué mes symptômes comme un effet secondaire du médicament qui aurait dû m’aider.

On m’a dit que je pouvais arrêter de prendre les médicaments. Ce même psychiatre m’a également référé à un autre service — une thérapie spécialisée dans les troubles paniques, ce qui signifiait, vous l’aurez deviné, une énième liste d’attente.

À ce stade, j’avais été chez un médecin de famille, aux urgences, et j’avais été mis sur deux listes d’attente et je me sentais moins bien que lorsque j’ai commencé.

Les médicaments d’Adam Dykaar pour traiter sa dépression. (Adam Dykar)

Je me suis sentie extrêmement déprimée, inquiète de ne plus jamais me sentir proche de la “normale”. J’étais sur les listes d’attente, mais les délais d’attente duraient plusieurs mois; les traitements, comme les médicaments, n’étaient pas garantis pour réussir. Je me sentais perdu.

Une semaine plus tard, je suis retourné vivre avec mes parents pour me rapprocher également de mon médecin de famille dans ma ville natale de Waterloo, en Ontario. J’ai commencé à prendre un autre médicament et aujourd’hui, je continue à en subir les effets secondaires en attendant mon tour avec notre infrastructure de santé mentale surchargée.

J’ai eu des crises de panique pendant une semaine d’affilée alors que mon cerveau essaie d’égaliser les effets du nouveau médicament, avec tous les symptômes de base : transpiration, accélération du rythme cardiaque, impression que j’allais mourir.

Tous les médecins et professionnels de la santé avec lesquels j’ai eu affaire pendant cette période m’ont été d’un soutien et d’une gentillesse incroyables, mais il y a beaucoup de gens qui souffrent comme moi et il n’y a tout simplement pas assez d’endroits où aller. Mon médecin m’a dit que j’aurais peut-être envie de voir un psychiatre, mais une référence à un psychiatre signifiait encore une autre liste d’attente – cette fois de deux à trois ans, ce qui ne m’a pas fait me sentir mieux. Du coup, j’ai refusé cette offre.

Heureusement, j’ai des amis et de la famille qui m’ont suivi. Je n’ai jamais vraiment eu autant peur de la stigmatisation de la maladie mentale que de la maladie mentale elle-même. Cela m’a vraiment soulagé de voir les gens m’envoyer leurs meilleurs vœux, même si cela n’a pas raccourci les listes d’attente ni amélioré l’efficacité des médicaments. Je me sentais moins seul et déprimé quand je savais que les gens me gardaient dans leurs pensées et leurs prières.

Ils me donnent la force de ne pas abandonner – soit sur le système qui essaie à sa manière assiégée de m’aider, soit sur moi-même.

Mais lorsque vous avez affaire à des sentiments qui vous rongent, chaque difficulté extérieure ressemble à une montagne. C’était comme ça pour moi : les listes d’attente sont décourageantes, mais ce sont des montagnes que je dois surmonter. Je n’ai pas vraiment le choix en la matière, et ma vie ne reprendra pas tant que je ne l’aurai pas fait. Je ne ferai jamais rien de moi-même, que ce soit pour trouver une carrière, établir et maintenir des relations stables, ou atteindre un niveau de bonheur ordinaire si je n’essaie pas de manière proactive de m’aider, et je le dois. Je ne peux pas abandonner.

Je dois avoir de l’espoir, car sans cela je n’aurais vraiment rien.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez éprouvez des difficultés, voici où obtenir de l’aide :