Demander de l’aide? Les gens sont plus susceptibles de dire « oui »

En fait, les gens ont répondu aux petites demandes près de 80 % du temps. C’est sept fois plus souvent qu’ils ont refusé, et six fois plus souvent qu’ils les ont ignorés.

L’étude a été menée en Californie, en Australie, en Équateur, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Les chercheurs ont observé des enregistrements vidéo de la vie quotidienne dans plusieurs pays différents et ont découvert que lorsque les gens demandent de l’aide, quelle que soit leur culture, ils en reçoivent souvent.

Besoin d’un coup de main? Il suffit de demander. Les gens sont beaucoup plus susceptibles d’obliger ceux qui demandent de petites faveurs que de les ignorer ou de les rejeter, selon une récente étude publiée dans Rapports scientifiques .

Les chercheurs ont analysé plus de 40 heures d’enregistrements vidéo impliquant environ 350 participants.

L’étude s’est concentrée sur les « interactions prosociales banales », comme passer à quelqu’un un ustensile de cuisine ou allumer un interrupteur, ont écrit les auteurs. Dans chaque interaction, la personne demandait de l’aide ou se débattait visiblement. Ces types d’appels à l’aide à faible enjeu ont été honorés de manière disproportionnée, quel que soit le pays dans lequel les gens vivaient.

Dans l’ensemble, le taux moyen de rejet était de 10 % et le taux moyen d’être ignoré était de 11 %.

De plus, les gens étaient tout aussi susceptibles d’aider quelqu’un qui était un membre de la famille que d’aider quelqu’un qui n’était pas un membre de la famille, selon l’étude. Lorsqu’une personne a refusé une autre aide, 74 % ont donné une raison.

Les auteurs de l’étude pensent que cela montre qu’à travers les cultures, les gens n’hésitent pas à demander de l’aide, et cela ne les dérange pas non plus d’en donner.

« Alors que la variation culturelle entre en jeu pour les occasions spéciales et les échanges à coût élevé, lorsque nous zoomons sur le niveau micro de l’interaction sociale, la différence culturelle disparaît pour la plupart, et la tendance de notre espèce à aider en cas de besoin devient universellement visible », Giovanni Rossil’un des auteurs de l’étude et professeur adjoint de sociologie à l’Université de Californie à Los Angeles, a déclaré ScienceDaily.com.

