Demander aux résidents des établissements de soins de longue durée leur point de vue

Par Frank Bucholtz/Spécial à Aldergrove Star

Les voix des personnes qui vivent dans des établissements de soins de longue durée sont souvent ignorées.

Ce sentiment a été fréquemment exprimé pendant la pandémie de COVID-19, car les résidents des foyers de soins ont souffert d’une maladie grave et, dans certains cas, sont décédés après avoir contracté la maladie.

Cela était particulièrement vrai en 2020, avant que les vaccins ne soient disponibles. Dans le même temps, la plupart des résidents ont été privés de voir leurs amis et leur famille et enfermés dans leurs installations.

Les données sur la COVID-19 publiées par la province en janvier 2021 ont montré que 602 résidents de maisons de soins de longue durée, de résidences-services ou de résidences indépendantes sont décédés de la COVID-19 – jusqu’à présent. Cela représentait environ 63% de tous les 970 décès dus au COVID-19 en Colombie-Britannique à l’époque.

Bien qu’elle ne soit pas directement liée à la pandémie, une décision d’enquêter de manière exhaustive sur les résidents des foyers de soins de longue durée par l’avocate des aînés Isobel Mackenzie est tout à fait opportune.

Cela aidera son bureau, qui est une branche indépendante du gouvernement provincial, à mieux comprendre certains des effets du COVID-19 dans les foyers de soins et les changements mis en œuvre pendant la pandémie, a-t-elle déclaré.

Le bureau de Mackenzie a mené une telle enquête pour la première fois en 2016-2017, avec l’aide de plus de 800 bénévoles. Elle s’était juré, à l’époque, de mener une enquête similaire tous les cinq ans.

Plus de 10 000 résidents ont été interrogés, ainsi que 10 000 autres visiteurs fréquents, qui étaient généralement des membres de la famille.

La dernière enquête est déjà opérationnelle, mais débutera à grande échelle en janvier.

Il sera animé par des bénévoles. Le recrutement et la formation commencent déjà, a déclaré Judy Zhu, qui est la responsable de l’engagement pour l’enquête dans la région sanitaire de Fraser

Aider à mener l’enquête plaira aux personnes qui s’intéressent à la santé et au bien-être des personnes âgées, a-t-elle déclaré, notant qu’un engagement d’environ 40 heures de travail bénévole pendant une période de deux mois est nécessaire. Les bénévoles devront sonder un minimum de 10 résidents.

“C’est une opportunité pour les personnes qui se soucient et veulent redonner, d’entrer dans des maisons de retraite et de mener une enquête de 45 minutes”, a expliqué Zhu.

“C’est assez ambitieux”, a-t-elle déclaré à propos de l’enquête.

« Nous voulons rejoindre tous les résidents des 294 foyers de soins de longue durée de la Colombie-Britannique. Nous approcherons tous les résidents, autres que ceux en soins palliatifs. Même dans les scénarios où les résidents ne sont pas communicatifs, nous les approcherons au cas où ils voudraient dire quelque chose.

Ils ont également prévu une enquête parallèle sur les familles et les visiteurs fréquents.

L’enquête de 2016-2017 a montré que de nombreux habitants étaient impatients de parler de leur maison et de leur vie, a déclaré Zhu, notant que beaucoup vivaient des vies assez isolées et se réjouissaient de pouvoir parler à un visiteur qui mène l’enquête.

Ce fut une expérience révélatrice pour des bénévoles comme Jennifer Sirges, de Trail, qui a raconté son expérience.

“La formation m’a appris l’importance d’une approche structurée et cohérente de la réalisation d’enquêtes et comment communiquer en douceur avec des personnes présentant diverses fragilités et vulnérabilités”, a déclaré Sirges.

“En fait, aller dans les maisons de retraite et mener les enquêtes était éprouvant pour les nerfs au début, mais s’est rapidement avéré extrêmement gratifiant. J’ai pu établir mon propre horaire et j’ai adoré écouter des personnes intrigantes avec des histoires à raconter. Lorsque mon rôle de bénévole a pris fin, je me sentais tellement bien dans mon expérience que j’ai pris des mesures pour obtenir mon permis de conduire de classe 4 et j’ai postulé pour travailler avec des programmes de loisirs en soins de longue durée.

Elle travaille dans le domaine depuis le début de 2018 et a déclaré que « cela m’apporte une grande joie de passer du temps à enrichir l’expérience de soins que reçoivent ces personnes âgées ».

L’expérience de Claire de Burnaby – qui a sondé les résidents en 2016-2017 – indique la valeur de mener le sondage en cantonais.

“C’est après avoir participé à une enquête auprès d’aînés qui ne parlent que le cantonais, et pas l’anglais, que j’ai commencé à réaliser le pouvoir de sa propre langue et de sa propre culture pour connecter profondément les gens, malgré la brièveté de ces rencontres”, a déclaré Claire.

« Quand j’entrais dans la chambre d’un habitant parlant le cantonais, je remarquais immédiatement la boîte de nems traditionnels, les dessins des petits-enfants avec des mots écrits en chinois, ou des choses comme ça. Très souvent, le résident et moi commencions notre conversation à partir d’un endroit familier », a-t-elle expliqué.

« Il y a des résidents plus âgés qui ne parlent pas bien anglais et se sentent isolés. Le simple fait de pouvoir parler à quelqu’un qui est prêt à écouter les dynamise. Et il y a des résidents qui vivent et travaillent au Canada depuis des décennies et qui préféreraient toujours partager leurs points de vue, leurs luttes et leur sagesse dans une langue à laquelle ils se sentent connectés. Je suppose que c’est le sentiment de compréhension partagée et la facilité de s’exprimer qui rassurent et réconfortent », a noté Claire.

« Il est très important que les résidents soient vraiment entendus. Je me souviens qu’il y avait des moments où je devais clore une entrevue et m’éloigner, le résident redemandait mon nom, se demandait quand je reviendrais, ou nous échangerions des souhaits sincères dans notre propre langue. C’est cette connexion mutuelle qui nous touche tous les deux et rend la journée un peu plus lumineuse.

L’enquête ne sera pas axée sur la pandémie, bien que quelques questions aient été ajoutées à la suite des leçons tirées de celle-ci.

Le bureau de Mackenzie a mené une enquête en 2020 sur les réponses et réactions immédiates à la pandémie. Cette enquête était plus centrée sur la pandémie et axée sur la pandémie, et de nombreuses personnes dans les maisons de soins et les membres de leur famille y ont participé.

Le sondage complet auprès des résidents utilise un outil agréé d’interRAI, qui est utilisé dans de nombreux centres de soins à l’extérieur de la Colombie-Britannique. Il posera des questions sur les repas, l’appartenance, la sécurité, les relations, les médicaments, les activités, la réactivité du personnel, la vie à la maison, les visites et la communication.

Il faudra environ 45 minutes pour sonder chaque résident.

Les résultats de l’enquête de 2023 seront comparés à ceux de 2016-2017, afin que Mackenzie puisse rendre compte de ce qui pourrait être amélioré, de ce qui a fonctionné et de ce que disent les résidents.

L’enquête précédente a conduit à un certain nombre de recommandations. Pour consulter le rapport issu de cette enquête, voir https://www.seniorsadvocatebc.ca/osa-reports/residential-care-survey/.

“Nous utilisons l’enquête sous licence et l’adaptons pour mieux saisir l’expérience dans les soins de longue durée”, a déclaré Zhu.

La formation des bénévoles prendra environ six à huit heures. L’enquête sera également menée dans de nombreuses langues autres que l’anglais pour les résidents qui sont le plus à l’aise dans d’autres langues, et les bénévoles qui peuvent parler des langues telles que le mandarin, le pendjabi et d’autres sont les bienvenus.

“Les volontaires doivent être au moins triplement vaccinés (contre le COVID-19) et se faire vacciner contre la grippe”, a déclaré Zhu. “Chaque maison de soins aura des procédures différentes pour les visiteurs, et certaines nécessiteront des tests antigéniques rapides.”

Localement à Aldergrove, par exemple, des volontaires sont nécessaires pour rendre visite aux 88 résidents de Jackman Manor afin de mener l’enquête.

Des informations sur l’adhésion à l’équipe d’enquête sont disponibles sur www.surveybcseniors.org ou en appelant le Bureau du défenseur des aînés au 1-877 952-3181 ou 2-1-1.

