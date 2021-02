Demander à la Russie Spoutnik et obtenir des SWABS ANAL en Chine: des diplomates américains se disent sur le déploiement du vaccin Covid-19 du département d’État

Même si le département d’État a reçu presque suffisamment de vaccins Covid-19 fabriqués aux États-Unis pour chaque employé, certains diplomates ont dû demander des piqûres aux pays hôtes et ont subi des indignités telles que des tests anaux en Chine, selon un nouveau rapport.

Le département d’État a reçu « à peu près » 73000 doses de vaccins Pfizer et Moderna fabriqués aux États-Unis, mais « A refusé de dire » combien de ses 75 000 employés estimés il a vacciné, a rapporté le Washington Post.

Certains des diplomates en poste à Moscou ont demandé à la Russie son vaccin Spoutnik V, après Foggy Bottom « Ne pouvait pas promettre la livraison » des vaccins américains « dans le futur proche, » le papier ajouté.

Le Département d’État a approuvé les offres de vaccins de 13 pays pour ses diplomates et d’autres à venir. Certains se sentent soulagés, certains sont penauds. « Il est embarrassant pour le pays le plus riche du monde d’exiger la charité d’autres nations en matière de vaccins », a déclaré un diplomate américain 2 / – John Hudson (@John_Hudson) 17 février 2021

Pour le Post, ce fut un scandale car Spoutnik V n’a pas encore été approuvé par les autorités sanitaires américaines ou par l’Organisation mondiale de la santé, même si son efficacité a été confirmée par des études scientifiques évaluées par des pairs.

Quelque 21 pays ont proposé de partager leur propre approvisionnement en produits Pfizer ou Moderna fabriqués aux États-Unis avec des diplomates américains, et Foggy Bottom a déjà accepté 13 offres, selon le journal.

«Il est embarrassant pour le pays le plus riche du monde d’exiger la charité d’autres nations en matière de vaccins… surtout si l’on considère que les meilleurs vaccins ont été fabriqués aux États-Unis,» Le Post a cité un diplomate américain en poste au Moyen-Orient. Ils sont restés anonymes, comme toutes les autres sources de l’article.

Selon ces responsables, certains membres du personnel américain en Chine ont été soumis à des tests de prélèvement anal pour le coronavirus. Interrogé à ce sujet, un porte-parole du département a déclaré que les États-Unis« Évaluer toutes les options raisonnables » pour résoudre le problème dans le but de préserver « dignité » de ses diplomates.

Pendant ce temps, certains diplomates se sont plaints que le département «Donner la priorité aux travailleurs domestiques» posté à Washington et New York, « Sans plan réel pour nous autres, » y compris le personnel affecté dans des pays à haut risque. Le personnel de santé des ambassades à l’étranger a été « évidée » pour aider à la vaccination à Washington, a déclaré un autre diplomate.

Département d’Etat « dirigeants » ont nié «De manière disproportionnée» bénéficiant aux employés de Washington, mais a déclaré au Post qu’ils mettaient en œuvre « Contrôle plus strict » de ceux qui reçoivent le vaccin aux États-Unis.

Selon le journal, Foggy Bottom a demandé un total de 315 000 doses au ministère américain de la Santé et des Services sociaux, mais n’en a reçu que 23% en trois lots distincts jusqu’à présent.

La première tranche est principalement allée aux employés américains sur la côte Est, mais certains ont été envoyés en Afghanistan, en Irak et en Somalie. Le second concernait les bureaux des passeports aux États-Unis, mais aussi les diplomates en Afrique de l’Ouest, au Mexique et au Turkménistan. La majeure partie du troisième lot ira à l’Afrique orientale et australe, a rapporté le Post.

Le rapport n’indiquait pas clairement combien de vaccins, le cas échéant, seraient envoyés au personnel local employé par les ambassades américaines à travers le monde. À ce jour, 42 d’entre eux sont décédés du coronavirus, ainsi que cinq employés américains, sur la base de ce que le secrétaire d’État nouvellement nommé Anthony Blinken a déclaré au personnel dans son discours d’introduction le mois dernier.

