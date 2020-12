De nombreux soignants qui s’occupent de membres de leur famille handicapés et âgés se sont retrouvés pratiquement confinés chez eux au cours des neuf derniers mois, par crainte d’exposer leurs proches au virus et par la perte de possibilités de répit.

Une enquête récente menée par Carers UK a révélé que 64% n’avaient pas pu prendre de pause au cours des six derniers mois, tandis que 81% avaient constaté une augmentation des heures de soins qu’ils dispensaient et 64% ont déclaré que leur santé mentale s’était détériorée. pendant la pandémie.

Mais contrairement au personnel du NHS et aux travailleurs sociaux, ils ne figurent pas sur la liste des priorités produite par le Comité mixte pour la vaccination et l’immunisation, ce qui signifie qu’ils n’auront pas accès à la première vague d’inoculations Pfizer / BioNTech et devront peut-être attendre quatre mois ou plus pour obtenir une protection.

Le chef libéral démocrate, Sir Ed Davey, a écrit au secrétaire à la Santé Matt Hancock pour l’exhorter à ne pas laisser les soignants non rémunérés «oubliés et ignorés» alors que d’autres reçoivent des coups.

«Ils font face à d’énormes défis et font d’énormes sacrifices chaque jour», a déclaré Davey. «Il est vital qu’ils reçoivent le vaccin le plus rapidement possible, pour qu’ils et les personnes dont ils prennent soin soient en sécurité.»

Dans la liste des priorités du JCVI, les résidents et le personnel des foyers de soins sont les premiers à se faire vacciner, suivis du personnel du NHS et des plus de 80 ans. Viennent ensuite les personnes âgées par tranches successives de cinq ans, de plus de 75 ans à plus de 50 ans, ainsi que les personnes cliniquement extrêmement vulnérables et celles souffrant de problèmes de santé sous-jacents qui les mettent en danger.

La commande britannique de doses de Pfizer ne sera pas suffisante pour couvrir toute la liste, ce qui signifie que ceux qui n’y figurent pas – y compris les soignants non rémunérés – devront peut-être attendre que d’autres vaccins soient approuvés pour utilisation.

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC) a déclaré que les agents de santé qui visitent les domiciles recevront des vaccinations prioritaires. Mais les soignants non rémunérés ne sont pas inclus car ils fournissent des soins à domicile et sont susceptibles d’avoir peu de contacts.

L’ancien conférencier Indra Ratnam, 66 ans, de Kingston, Surrey, a déclaré que sa femme Jokastwari, 62 ans, devrait être sur la liste pour un coup afin qu’elle puisse sortir sans craindre d’introduire le virus dans leur maison.

«C’est un arrangement très injuste», a-t-il déclaré à The Independent. «Elle fait un travail identique pour s’occuper de moi que les aidants dans les résidences.

«Nous n’avons autorisé personne à entrer dans la maison parce que nous avons peur du virus, donc elle n’est pas sortie et cela a été très difficile pour elle. Nous n’avons pas vu un seul ami depuis neuf mois. «Obtenir le jab serait une chance d’une nouvelle vie pour elle. Cela rendrait sa vie tellement meilleure si elle pouvait se sentir en sécurité pour sortir.

Carers UK a calculé que les personnes s’occupant de leurs proches à domicile ont fourni des soins non rémunérés d’une valeur de 530 millions de livres sterling chaque jour de la pandémie de coronavirus.

La directrice générale Helen Walker a déclaré: «Les soignants ont fait d’énormes sacrifices au cours des neuf derniers mois pour protéger leurs proches de Covid-19, prenant toutes les mesures possibles pour atténuer les risques et assurer la sécurité de cette personne.

«Ils ont sacrifié leurs propres pauses de soins, leur santé physique et mentale, réduit leurs heures de travail et considérablement limité leurs contacts avec le monde extérieur dans un effort extraordinaire pour assurer la sécurité de leurs proches en attendant le vaccin.

«Nous sommes tout à fait d’accord pour dire que les foyers de soins doivent faire partie du premier groupe avec les travailleurs sociaux qui les soutiennent. Tout comme les travailleurs clés, les soignants non rémunérés jouent un rôle crucial dans la protection des personnes âgées, handicapées et gravement malades contre ce virus et le gouvernement doit veiller à ce qu’ils deviennent une priorité pour le vaccin Covid-19. »

Et le directeur général de Carers Trust, Gareth Howells, a déclaré: «Nous savons que les aidants familiaux non rémunérés travaillent sans relâche pour fournir la grande majorité des soins sociaux dans la communauté.

«Lorsque vous considérez le rôle clé que jouent les soignants non rémunérés dans la cohésion du tissu social, puis ce qu’ils ont fait au cours des derniers mois pour protéger certains des membres les plus vulnérables et à risque de la société, les soignants non rémunérés devraient être prioritaires pour garantir ils peuvent continuer à prendre soin de leur famille.

«Nous demandons au gouvernement de revoir d’urgence sa position et de mettre les aidants non rémunérés sur la liste des priorités.»

Sir Ed a déclaré que les aidants non rémunérés constituaient une «omission flagrante» dans la liste des priorités

«Des millions de soignants non rémunérés font un travail remarquable et important pour s’occuper de leurs proches pendant cette pandémie», a-t-il déclaré.

«Le JCVI déclare à juste titre que« les travailleurs de la santé et des services sociaux de première ligne courent un risque personnel accru d’être exposés à l’infection par Covid-19 et de transmettre cette infection à des patients sensibles et vulnérables dans les établissements de santé et de soins sociaux ». Il en va clairement de même pour les soignants non rémunérés. »

Et il a déclaré à M. Hancock dans sa lettre: «Trop souvent, les aidants non rémunérés se sentent oubliés et ignorés par les personnes au pouvoir. Nous vous exhortons à ne pas laisser cela être le cas lorsqu’il s’agit de quelque chose d’aussi crucial que les vaccinations contre Covid. Veuillez vous assurer qu’ils font partie des groupes prioritaires pour recevoir le vaccin. »

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré: «Le JCVI a indiqué que le vaccin devrait être une priorité pour les résidents et le personnel des centres de soins, suivis des personnes de plus de 80 ans et des travailleurs de la santé et des services sociaux – y compris les soignants à domicile.