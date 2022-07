Demande d’utilisation du centre commercial South Towne à Ottawa comme têtes d’entreposage au conseil municipal – Section locale de Shaw

La Commission du plan d’Ottawa a recommandé une demande de Carus LLC, Lotz Logistics et du propriétaire de l’immeuble Marty Graff pour utiliser le centre commercial South Towne du côté sud de la ville comme installation de stockage du permanganate de potassium et du permanganate de sodium, qui sont des produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau.

Cette demande sera désormais entendue par le conseil municipal lors de sa prochaine réunion.

Graff a déclaré qu’avec l’adoption d’un permis d’utilisation conditionnelle par le conseil municipal, la section du terrain la plus à l’est qui était autrefois un centre d’appels pour Office Max sera remplie pour la première fois depuis la fusion d’Office Max avec Office Depot en 2013. Cet emplacement était anciennement K-Mart avant de se déplacer vers le nord vers ce qui est maintenant RP Lumber.

Carus et Lotz Logistics ont l’intention d’avoir entre deux et cinq camions livrant et déposant des conteneurs pleins de substances pendant la journée, et conformément au permis d’utilisation conditionnelle, les conducteurs ne seront pas autorisés à s’y garer la nuit.

Le permanganate de potassium est considéré comme une matière dangereuse, bien que Cory Peruba, ingénieur en environnement chez Carus, ait déclaré que les conteneurs dans lesquels il est conservé sont sécurisés.

Kevin Kuntz, de Lotz Logistics, a déclaré qu’il n’y avait pas eu de problème depuis 20 ans que ses chauffeurs transportaient les produits Carus.

“Nos produits sont utilisés pour purifier l’eau potable, purifier l’air et réparer les sols contaminés”, a déclaré Peruba. « Cela se fait à La Salle depuis 115 ans. Je suis sûr que tout le monde sait où se trouve le manoir Carus et que l’usine de fabrication se trouve dans le même quartier.

Peruba a déclaré que les produits de Carus sont utilisés par de nombreuses municipalités différentes et que l’entreprise a besoin de plus d’espace d’entreposage.

Ryan Peterson, qui travaille également chez Lotz Logistics, a déclaré que les camions fonctionneront selon un horaire aussi long que possible et que la grande majorité des affaires qui entrent et sortent de l’entrepôt proviendront de Carus. Si des articles d’une autre entreprise arrivent, ce seront des conteneurs de stockage.

“(Les voisins) n’auront pas à travailler et à déterminer où ils voient une grande réserve de camions comme ils le feraient, par exemple, US Foods”, a déclaré Peterson.

Le membre de la Commission du plan, John Stone, a déclaré qu’il appartiendrait à Graff d’être un bon voisin des autres entités du South Town Mall. Un citoyen inquiet est venu à la réunion non pas pour s’opposer à l’entrepôt mais pour demander à Graff s’il pouvait couper l’herbe du côté faisant face à sa maison.

Le président Brent Barron a également demandé à Graff de faire de l’entretien sur le parking et d’abattre un arbre mort près de l’entrée du centre commercial.