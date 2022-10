Demande d’une nouvelle obligation légale pour les géants des médias sociaux pour aider à réprimer les gangs des «lignes de comté»

Les entreprises de médias sociaux comme Facebook et Twitter devraient être confrontées à une nouvelle obligation légale de signaler à la police les preuves que leurs plates-formes sont utilisées par des gangs de drogue «de comté» pour préparer des enfants, ont été informés les ministres.

Et de nouveaux contrôles devraient être mis en place sur les ventes de téléphones portables pour empêcher les gangs de brouiller les pistes en utilisant des appareils « graveurs » intraçables.

Les demandes sont des recommandations centrales dans un nouveau “prospectus” pour protéger les enfants contre l’implication dans la criminalité des lignes de comté, rédigé par deux députés d’une région de l’est de Londres en proie à la violence et aux souffrances que les gangs apportent.

Le document a été produit par les députés de l’arrondissement de Newham Lyn Brown et Sir Stephen Timms et dévoilé en L’indépendant aujourd’hui avant sa présentation au parlement.

Il est né d’une conférence Solving Youth Violence réunissant des services à l’enfance, la police, des organisations caritatives et des universitaires pour chercher une réponse au phénomène des lignes de comté, qui a vu des enfants recrutés pour transporter de la drogue des villes vers les marchés et les villes côtières.

Mme Brown et Sir Stephen – députés travaillistes de West Ham et d’East Ham respectivement – ​​ont déclaré que la crise du coût de la vie a accru l’attrait de soi-disant «argent facile» offert par les gangs aux enfants au début de leur adolescence.

Mais les enfants peuvent alors être mêlés aux querelles de gangs qui conduisent trop souvent à des morts au couteau, ou être pris dans le système de justice pénale, gaspillant des années de leur vie en prison.

“Au quotidien, de nombreux enfants voient aujourd’hui leurs parents occuper plusieurs emplois et avoir encore du mal à payer le loyer et à acheter l’essentiel”, ont déclaré Brown et Timms.

“Ils peuvent voir qu’il n’y a pas d’argent, et ils sont très motivés pour rendre cela plus facile pour leur famille de toutes les manières possibles.”

Liz Truss est invitée à prendre des mesures plus sévères (Getty Images)

Parallèlement à cela, la fermeture de centaines de centres de jeunesse dans le cadre des politiques d’austérité des 12 dernières années a privé les enfants d’un «espace sûr» pour s’éloigner des gangs de rue et poursuivre des intérêts plus positifs.

Mme Brown et Sir Stephen ont appelé à une obligation pour les entreprises de médias sociaux d’établir un système d’alerte précoce pour repérer et signaler les signes de toilettage, de la même manière qu’elles sont tenues de signaler les activités financières illicites.

“Ce n’est pas trop demander que les enfants et les jeunes reçoivent le même niveau de protection juridique que le secteur financier, où les banques ont le même devoir de signaler les soupçons de blanchiment d’argent”, ont-ils déclaré.

Entre-temps, une nouvelle exigence pour toute personne achetant un téléphone portable de fournir un nom, une adresse et des coordonnées permettrait de s’attaquer à l’utilisation par les gangs d’appareils temporaires “brûleurs” qui sont utilisés lors d’une livraison, puis immédiatement jetés pour dissimuler leur implication.

Et les députés ont appelé à un plus grand soutien financier pour les services publics, les écoles et les autorités locales pour remplir leurs devoirs de protection des enfants.

Écrivant dans The Independent, Brown et Timms ont déclaré : « Ce ne sont là que quelques-uns des changements nécessaires.

« L’échec collectif de la société et du gouvernement à protéger les enfants contre l’exploitation criminelle contribue à un terrible bilan de jeunes assassinés, de familles et de communautés traumatisées et de vies ruinées.

« Cependant, la nouvelle première ministre et son gouvernement ont désormais l’opportunité de prendre un nouveau départ. Liz Truss pourrait introduire ces nouvelles protections pour nos enfants d’ici quelques semaines.

“Il ne peut y avoir aucune excuse pour ne pas agir pour protéger nos enfants.”