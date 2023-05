Demande du prince Harry de payer pour sa propre protection policière refusée

LONDRES – Le prince Harry a perdu mardi une contestation judiciaire concernant sa tentative d’être autorisé à couvrir les frais de protection de la police britannique pour lui-même et sa famille lors de sa visite au Royaume-Uni.

La décision intervient quelques jours après que Harry et Meghan, la duchesse de Sussex, et sa mère, Doria Ragland, ont été impliqués dans ce que leur porte-parole a décrit comme une poursuite en voiture «presque catastrophique» à New York.