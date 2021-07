Demande d’entrepôt à des niveaux sans précédent dans des villes comme Savannah : JLL

JLL a suivi la demande refoulée parmi les détaillants à grande surface et de valeur, notamment Walmart, Target, Big Lots, TJX et Costco, qui se disputent tous un espace d’entrepôt. Certaines de ces entreprises rattrapent Amazon, qui depuis des années engloutit des entrepôts – grands et petits – dans des emplacements centraux à travers le pays. Plus récemment, cette activité d’achat et de location s’est étendue à des zones plus densément peuplées, notamment à New York.

Cette année, la demande parmi les marchands de masse pour des installations logistiques pour stocker des stocks et emballer et expédier des commandes en ligne sera la plus élevée qu’elle ait jamais été, a déclaré la société de services immobiliers commerciaux JLL.

Alors que les détaillants renforcent leurs opérations de commerce électronique et investissent dans une livraison plus rapide pour les clients, l’appétit pour l’espace d’entrepôt monte en flèche, selon un nouveau rapport.

Il existe quelques marchés clés aux États-Unis où les entreprises, y compris les prestataires logistiques tiers tels que UPS et FedEx — font face à une concurrence beaucoup plus rude pour l’espace d’entrepôt.

La demande a grimpé en flèche à Columbus, Ohio, a découvert JLL, un marché où, selon les informations, près de la moitié de la population du pays se trouve à moins d’une journée de route. Selon les prévisions de JLL, la demande d’immobilier industriel à Columbus devrait augmenter de 61% en 2021 par rapport à 2020, après avoir bondi de 13,7% l’année précédente.

Pendant ce temps, alors que les ports le long de la côte sud de la Californie connaissent d’importants arriérés, les demandes d’installations d’entrepôt atteignent des niveaux sans précédent à Savannah, en Géorgie, a déclaré JLL. La demande d’immobilier industriel dans la région de Savannah a augmenté de près de 10 millions de pieds carrés au cours de la dernière année, selon le rapport.

Le volume de conteneurs entrant dans le port de Savannah a augmenté de 28 % de 2016 à 2020, selon la Georgia Ports Authority. Récemment, le conseil d’administration de GPA a approuvé un financement pour augmenter la capacité du port afin de gérer des conteneurs supplémentaires.

« Le fret se déplace vers la côte est. Et cela dure depuis un certain temps, mais a encore une fois été exacerbé par Covid », a déclaré Meyer. « Il y a beaucoup d’entreprises qui cherchent à s’y rendre comme point d’étape, maintenant, comme [containers] descendre du bateau. »

Dans tout le pays, les loyers perçus, qui sont les loyers de base sur lesquels les propriétaires et les locataires s’installent, augmentent plus rapidement que les loyers demandés, selon des données distinctes de la société immobilière CBRE. C’est un autre signe d’un marché chaud. Les loyers industriels ont augmenté de 9,7% au cours des cinq premiers mois de 2021, par rapport à la même période un an plus tôt, a constaté CBRE. Les loyers demandés n’ont augmenté que de 7,1 % sur la même période.

« Nous avons vu des baux gigantesques, des baux à haute densité, signés à Brooklyn, dans le Queens et sur des marchés autour de New York », a déclaré Meyer. « Et ce qui est remarquable à ce sujet, c’est qu’il y a des loyers égaux aux loyers des immeubles de bureaux. Parce qu’être proche de ce cluster, pour ce dernier kilomètre, est si critique. »

Prologis, le plus grand propriétaire et gestionnaire américain d’immobilier logistique par pied carré, constate une déconnexion flagrante entre l’offre et la demande.

« La dynamique sur le marché est vraiment forte, et cela dans un contexte où il y a une très grande pénurie dans notre entreprise », a déclaré Chris Caton, responsable du groupe de recherche de Prologis, dans une interview. « Les taux d’inoccupation aux États-Unis sont de quatre et demi pour cent, essentiellement des plus bas depuis 40 ans. Il n’y en a jamais eu moins à louer, à un moment où les clients en ont vraiment, vraiment besoin. »