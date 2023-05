Demande de Tory Lanez pour un nouveau procès refusée

Après des semaines de retards dans la préparation de la demande d’un nouveau procès, la requête de Tory Lanez pour ce nouveau procès a été rejetée, laissant son équipe juridique désespérée.

En décembre dernier, Tory Lanez a été reconnu coupable du tournage de 2020 de Megan toi étalon. Sans délai, Lanez a été immédiatement placé en garde à vue deux jours avant Noël. Depuis qu’il a commencé son incarcération, des rumeurs ont circulé selon lesquelles il demanderait probablement un nouveau procès. Après plusieurs jours, le juge David Herriford a rejeté la requête de Lanez pour un nouveau procès. Dans l’opposition déposée, les procureurs ont mis en évidence les multiples témoins oculaires, l’arme trouvée à ses pieds et ont enregistré des excuses comme raisons de s’opposer à la demande de Lanez.

« Le mémoire de l’accusé regorge de rhétorique colorée et de déclarations conclusives, mais il manque de substance », selon l’opposition de 16 pages à la requête de Lanez pour un nouveau procès. « Bien qu’il s’agisse de près de 80 pages, l’accusé n’a pas cité un seul cas d’erreur dans le tribunal de première instance. »

« Comme la Cour le sait, le droit à un procès équitable est la pierre angulaire de notre système judiciaire. Cependant, une demande de nouveau procès doit être fondée sur des motifs juridiques substantiels et étayée par des preuves. Ce n’est pas un moyen pour un justiciable de réexaminer sa cause ou de faire des allégations vagues et non étayées », selon le dossier, qui est signé par le procureur de district adjoint Alexander Bott.