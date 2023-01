Réduire les prix du pop-corn dans les salles de cinéma : demande de Jackie Shroff à UP CM Yogi Adityanath

Yogi Adityanath, CM d’UP s’est rendu à Mumbai pendant 2 jours où il a rencontré plusieurs célébrités de Bollywood, dont Suniel Shetty, Manoj Joshi, Kailash Kher, Sonu Nigam, Boney Kapoor et Jackie Shroff. Sa visite comprenait l’octroi de subventions aux cinéastes afin qu’ils puissent venir tourner des films dans l’Uttar Pradesh. Jackie Shroff a chaleureusement accueilli Yogi Adityanath dans son style lors de la réunion et lui a demandé de baisser le coût du pop-corn dans les cinémas.

Jackie Shroff dit: “Bienvenue à Mumbai, Kabhi bhi ghar ka khana chaiye toh hukum karna, Mil jayega (Si vous voulez cuisiner à la maison à tout moment, dites-le moi et je vous l’enverrai).”

Il exhorte ensuite Yogi Adityanath à réduire le pop-corn. “Théâtre Ke pop-corn ka keemat kam karo Monsieur. 500 rupiya lete hai popcorn ka. Photo banayenge, studio banayenge, lekin andar aayega kaun ? (S’il vous plaît, réduisez le prix du pop-corn monsieur. Au théâtre, ils facturent Rs 500 pour le pop-corn. Nous faisons des films, mais à quoi ça sert si personne ne vient regarder le film ?) »

Jackie Shroff a partagé des photos de l’événement sur la plate-forme de médias sociaux et a exprimé sa gratitude d’en savoir plus sur la politique cinématographique d’UP.





Yogi Adityanath mentionne comment le cinéma joue un rôle important dans l’unification de la société. Il veut s’assurer que la fraternité cinématographique peut tourner sans heurts dans UP car c’est un état “favorable au cinéma”.

“C’était agréable de rencontrer Yogi Adityanath Ji aujourd’hui avec Subhash Ghai Ji et mes amis Suniel Shetty et Rahul Mittra, et d’en apprendre davantage sur la politique cinématographique UP et la ville cinématographique. Mes meilleurs voeux!” Shroff sous-titre le message.

Suniel Shetty a également demandé au CM Adityanath d’exhorter le Premier ministre Modi à aider à mettre un terme à la tendance “Boycott Bollywood” sur Twitter.