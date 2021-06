Demande de brevet en difficulté

Une demande de marque déposée par l’équipe de football de Washington pour l’utilisation du nom est gravement menacée après que l’Office américain des brevets et des marques a découvert qu’une demande préexistante est trop similaire.

Le refus du bureau était dû au fait qu’il est probable que « les consommateurs seraient confus, trompés ou trompés quant à la source commerciale des biens et/ou services des parties ».

La demande initiale demandait que WFT ou Washington Football Team soit utilisé sur les vêtements, à savoir les hauts et les bas en molleton, les couvre-chefs, les casquettes, les bonnets en tricot, les t-shirts et autres vêtements.

Philip McCaulay est le propriétaire légal de la marque « Washington Football Club » et en possède des dizaines d’autres avec des surnoms d’équipe potentiels.

Il a été critiqué comme étant un « porc de marque » et a déclaré à ABC News l’année dernière qu’il avait offert à la Ligue nationale de football des dizaines de marques gratuites pour d’éventuels noms d’équipe DC.

En juillet dernier, l’organisation changé de nom de « Redskins » à l’équipe de football de Washington après la pression des Amérindiens, qui ont déclaré que le surnom précédent était raciste, et les menaces de sponsors corporatifs. Le propriétaire Daniel Snyder avait précédemment déclaré qu’il ne changerait jamais le surnom tant qu’il contrôlerait l’équipe.

L’équipe de football de Washington a six mois pour initier une réponse au refus ou la demande sera abandonnée. L’équipe peut soit demander un retrait, soit supprimer la classe à laquelle se rapporte le refus ou en soumettant des preuves et des arguments contre le refus.

En juin 2014, l’Office des brevets et des marques des États-Unis a annulé six enregistrements fédéraux de marques pour les Redskins, affirmant que le surnom est «dénigrant pour les Amérindiens» et ne peut pas être une marque en vertu de la loi fédérale qui interdit la protection des marques sur un langage offensant ou dénigrant.