Demande d’aide dans les tâches ménagères par un père et son fils se plaignent du travail des enfants en Chine

Souvent, les enfants sautent leurs devoirs ou ne veulent pas aider les aînés dans les tâches ménagères en raison de leur dépendance aux smartphones. Dans une telle situation, les parents sont obligés de les traiter strictement. Un cas similaire s’est produit dans la province d’Anhui en Chine, où un homme a demandé à son fils de 14 ans de l’aider à terminer certaines tâches ménagères. Mais les choses ont pris une tournure choquante lorsque le garçon, au lieu d’obéir à son père, aurait déposé une plainte auprès de la police pour l’arrêter.

Cet incident bizarre a eu lieu la semaine dernière dans la ville de Ma’anshan de la province d’Anhui. Selon les médias locaux, un parent en avait marre de voir les mains et les yeux de son fils collés au smartphone. En raison de sa dépendance, le garçon ignorait souvent ses devoirs et ses études. Inquiet de cela, son père a décidé de lui donner un avant-goût des difficultés de la vie. Il a pris son smartphone et lui a demandé de faire quelques tâches ménagères. UNE

Indigné par le comportement de son père, le fils s’est faufilé hors de la maison alors que son père ne faisait pas attention et s’est rendu directement au poste de police local. Là, il aurait accusé son père de l’avoir forcé à « travailler illégalement des enfants ».

Entendant l’accusation de l’adolescent, le policier l’a accompagné chez lui pour mieux comprendre la situation. Lorsqu’il a rencontré son père, il lui a fait part des allégations que son fils lui avait portées. Le parent abasourdi a alors commencé à lui expliquer la situation réelle. Il a précisé qu’il avait pris le téléphone portable de son fils uniquement pour détourner son attention pendant un moment.

En vertu de la loi chinoise, les tâches ménagères ne sont pas classées dans la catégorie du travail des enfants. Ainsi, l’homme n’a pas été mis derrière les barreaux. Au lieu de cela, l’officier a soutenu sa décision de retirer le smartphone du garçon pour le discipliner. Cependant, il a été abasourdi par la réponse du garçon. L’adolescent aurait dit au flic que s’il pense qu’il n’a que « ce téléphone portable », alors il est un imbécile.

