Une Ursula von de Leyen «vindicative», motivée par sa haine du Brexit, a rejeté ses principaux conseillers commerciaux avec un plan pour une nouvelle frontière irlandaise, a appris le Telegraph.

La présidente de la Commission européenne a été avertie qu’elle provoquerait un tollé, mais elle a insisté malgré tout dans le cadre de ce qu’un de ses propres employés a qualifié d’attitude «de plus en plus vindicative» envers le gouvernement britannique.

Hier, des diplomates furieux basés à Bruxelles ont exercé des pressions sur le chef de la Commission pour sa gestion désastreuse de l’affaire au milieu de suggestions de perte de confiance en ses capacités. Sa décision avortée de forcer le passage d’une frontière sans même notifier ni l’Irlande ni le Royaume-Uni a été considérée comme très préjudiciable à la réputation de l’exécutif bruxellois, qui avait promis au fil des années de négociations sur le Brexit que c’était précisément ce qu’il essayait d’éviter.

«Elle doit y aller. Maintenant », a déclaré un diplomate au Sunday Telegraph. «Elle a dit à f —— personne. Après quatre ans de sottises fastidieuses sur le backstop. La commission aurait sûrement pu penser à l’optique?

Le régulateur bruxellois «est en train de saper avec succès sa propre crédibilité sur l’état de droit», a poursuivi le diplomate. «Pensent-ils vraiment que cela améliorera leur crédibilité en tant que négociateur de contrat? Ce n’est pas comme si vous ne pouviez pas voir cela venir… N’y avait-il personne pour la protéger d’aller ici? Tout le monde est devenu complètement fou.

Le fiasco a ajouté au mécontentement croissant à l’égard de la gestion par la commission du déploiement du vaccin dans plusieurs capitales de l’UE, dont Rome et Madrid. On a dit que la pression sur von der Leyen était «énorme et croissante».

Le ministère du Commerce de la Commission ou «direction générale», connu sous le nom de DG Commerce, est dirigé par Sabine Weyand, qui a joué un rôle clé dans les négociations sur le Brexit et les négociations de «soutien» irlandaises. Étant donné que Mme Weyand serait parfaitement consciente des sensibilités irlandaises, il y a eu beaucoup de grattage à Bruxelles lorsque la proposition de frontière a été publiée vendredi, puis s’est retirée à la hâte au milieu de la condamnation de tous les horizons politiques en Irlande et au Royaume-Uni.

« Tout était question de santé, pas de commerce, il est donc inutile de blâmer les responsables commerciaux », a déclaré un initié de la CE. «Personne à la DG Commerce, y compris Weyand, n’a aimé cela, mais du côté de la santé, ils s’inquiétaient de la fuite de vaccins au Royaume-Uni via l’Irlande». La commission aurait identifié l’usine Pfizer de Grange Castle, à la périphérie de Dublin, comme un site pour un éventuel transbordement de vaccins au Royaume-Uni. Les vaccins Covid de Pfizer sont soumis à des contrôles de qualité sur le site de Grange Castle et sur le site de Puurs en Belgique, avant d’être mis sur le marché.

Lorsqu’on lui a demandé qui au sein de la CE était responsable de faire passer la proposition de frontière, la source a déclaré: «Vous savez qui est en charge de la politique Covid pour le moment. Elle devient de plus en plus vindicative à cause de ce truc du Brexit ». Le président Von der Leyen aurait pris personnellement le contrôle de la politique vaccinale de la commission au cours des deux dernières semaines.

Le porte-parole de Mme von der Leyen, Eric Mamer, a refusé de commenter les accusations. «Nous ne commentons jamais les processus internes de rédaction et de prise de décision au sein de la Commission», a-t-il déclaré.

Alors que la proposition de frontière a maintenant été abandonnée, la menace de contrôles des exportations de vaccins de l’UE (que la CE appelle les «licences d’exportation») demeure.

Agissant à la demande de la CE, les autorités sanitaires belges ont effectué une descente la semaine dernière dans l’usine de Seneffe en Wallonie pour s’assurer que les vaccins n’avaient pas été expédiés au Royaume-Uni. L’usine, qui fait partie de la chaîne d’approvisionnement d’AstraZeneca mais n’appartient pas à la société anglo-suédoise, produit du «vecteur», une substance qui facilite la circulation du vaccin dans l’organisme. Les déficits d’AstraZeneca qui ont irrité l’UE sont dus à une production de vecteurs plus lente que prévu à Seneffe plutôt qu’à des expéditions sournoises au Royaume-Uni, ont rapporté les médias belges depuis le raid.

Toujours à la demande de l’UE, le ministère belge de la Santé élaborait ce week-end des plans pour faire appliquer l’interdiction d’exportation dans le secteur pharmaceutique, l’un des plus importants de l’UE. Il y a cependant une résistance au sein même de l’industrie, qui craint des mesures protectionnistes tit-for-tat qui pourraient se retourner contre eux.

« Nous comprenons la frustration causée par les rapports récents de réduction de l’offre de vaccins Covid-19 à l’Union européenne », a déclaré Caroline Ven, directrice générale de Pharma.be, l’organisme industriel belge. «Mais la production de milliards de doses pour la population mondiale reste un défi sans précédent. Nous travaillons sans relâche pour affiner ce processus. Il est donc vital que les mesures proposées n’affectent pas négativement l’exportation de vaccins ou l’importation de ressources importantes nécessaires à la production de vaccins », a déclaré Mme Ven au journal belge De Tijd.

Cela s’est produit alors que les médias allemands ont arrondi Mme von der Leyen, l’accusant de rejeter la responsabilité du fiasco des vaccins sur le continent sur les sociétés pharmaceutiques.

La plupart des grands médias allemands se sont alignés pour tirer des coups de feu sur Mme von der Leyen, membre des chrétiens-démocrates d’Angela Merkel, qui a été promue au poste de ministre allemand de la Défense pour diriger la Commission en 2019.

Mme von der Leyen est accusée de ne pas avoir obtenu de garanties sur la fonte de la société pharmaceutique AstraZeneca sur un calendrier de livraison de son vaccin.

La société anglo-suédoise a fait valoir que le contrat, qui a été signé au cours de l’été, n’engage la société qu’à «faire ses meilleurs efforts» pour livrer 100 millions de doses du vaccin au premier trimestre 2021.

Mais Mme von der Leyen a pris les ondes allemandes vendredi pour affirmer que le contrat était «limpide» sur les obligations qu’AstraZeneca avait prises de respecter un délai de livraison.

Après qu’une version expurgée du contrat, qui faisait référence aux « meilleurs efforts » de la part d’AstraZeneca, a été publiée par la Commission plus tard vendredi, certains médias se sont retournés contre le chef de la Commission.

« Elle a menti intentionnellement aux 447 millions de citoyens européens ou elle ne savait pas ce que contenait son propre contrat », a écrit le quotidien national Bild dans un éditorial.

Le tabloïd a ajouté que Mme von der Leyen « était un échec en tant que ministre de la Défense » et portait désormais la responsabilité du fiasco des vaccins en raison du fait qu’elle « avait tout repris à Bruxelles ».

Mme von de Leyen, 62 ans, a été en proie à la controverse pendant six ans à la tête du ministère allemand de la Défense.

Elle s’est empêtrée dans des allégations d’embauche irrégulière de sous-traitants externes à hauteur de centaines de millions d’euros.

«Lorsqu’elle a annoncé cette semaine que les sociétés pharmaceutiques étaient responsables de la catastrophe vaccinale, il y a ceux du ministère de la Défense qui ont probablement ressenti un sentiment de déjà-vu», a commenté le magazine Spiegel.