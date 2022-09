Demain, la reine et son bien-aimé prince Phillip seront réunis dans une chambre funéraire de 16 pieds de profondeur

LA vue de la reine assise seule sur les bancs vides à côté du cercueil de son bien-aimé prince Philip a ému le monde il y a 18 mois.

Cet après-midi, Sa Majesté sera enfin aux côtés de son « homme lige » dans le caveau royal, lorsqu’elle effectuera le même passage dans le cahier millénaire de la chapelle Saint-Georges du château de Windsor.

La reine Elizabeth II regarde le cercueil de son mari, le prince Philip, décédé à l’âge de 99 ans le 17 avril 2021 Crédit : Reuters

Cet après-midi, Sa Majesté sera enfin à ses côtés son bien-aimé Prince Philip dans le caveau royal Crédit : EPA

La reine et le duc d’Édimbourg photographiés en 1953, peu après son couronnement Crédit : Camera Press

Aucun endroit ne pourrait être plus parfait pour la monarque la plus ancienne de Grande-Bretagne, ici elle prend place pour les funérailles du prince Philip à Windsor Crédit : AFP

Notre monarque régnant le plus longtemps a dû ressentir une telle tristesse depuis les funérailles du duc d’Édimbourg, qui était bien plus que son mari et consort de 73 ans.

Elle a rencontré pour la première fois l’homme qu’elle appelait «ma force et mon endurance» alors qu’elle n’avait que 13 ans et qu’il était un jeune officier de marine fringant.

Qu’il soit assis à ses côtés lors de défilés balayés par le vent ou qu’il marche un pas derrière, il a tenu le vœu qu’il avait fait lors du couronnement de la reine à l’abbaye de Westminster en juin 1953.

S’agenouillant, il mit ses mains entre les siennes et déclara : « Moi, Philippe duc d’Édimbourg, je deviens votre homme lige de vie et de corps, et de culte terrestre ; et je vous apporterai la foi et la vérité, pour vivre et mourir, contre toutes sortes de gens. Alors aidez-moi Dieu.

Cette adoration durera sûrement dans l’éternité.

Philip, décédé en avril de l’année dernière à l’âge de 99 ans, l’attend à 16 pieds dans la chambre funéraire qui est normalement cachée par des carreaux noirs et blancs en forme de losange.

Il sera ouvert aujourd’hui pour l’inhumation lorsque le cercueil en chêne de la reine sera doucement descendu dans la tombe.

Après sa mort, la reine a fait du château de Windsor sa résidence principale afin qu’elle puisse être près de lui. Derrière l’autel de l’ancienne chapelle de la forteresse se trouve un passage avec des marches dans la voûte d’où la reine aurait pu être plus proche encore.

La chambre, qui contient les cercueils de 25 membres de la famille royale, ne sera pas le dernier lieu de repos de la reine Elizabeth II et de son mari.

Après le départ de toutes les équipes de tournage, une cérémonie privée aura lieu à 19h30, à laquelle participeront des membres de la famille royale, lorsque le couple sera inhumé dans une petite chapelle attenante au bâtiment principal.

Le souhait de Sa Majesté était de reposer côte à côte avec son mari dans la chapelle commémorative du roi George VI, où son père George VI et sa mère Elizabeth, la reine mère, et sa sœur la princesse Margaret sont enterrés.

Des souverains et leurs épouses y ont été inhumés ces derniers temps, mais au cours des siècles précédents, les rois et les reines d’Angleterre ont été enterrés à l’abbaye de Westminster.

Henry VIII est peut-être le plus connu pour être enterré dans la chapelle, bien que la dalle de marbre marquant sa dernière demeure soit au mauvais endroit. Également dans la voûte se trouvent George IV et William IV.

Le plus grand de tous les monuments commémoratifs a été créé par la reine Victoria pour le prince Albert après sa mort en 1861.

Agissant contre la volonté de son mari dans son testament, elle a transformé l’ancienne Tomb House et Lady Chapel en une somptueuse chapelle néo-gothique avec des vitraux et des peintures murales coûteuses incrustées de pierres précieuses et de marbre.

Albert lui-même est allongé, comme un chevalier médiéval en effigie, avec son chien préféré, Eos, à ses pieds.

En 1862, Albert a été transféré au mausolée royal de Frogmore dans le Windsor Great Park à environ un demi-mile au sud du château de Windsor.

Victoria a été enterrée à ses côtés à sa mort en 1901. Peu d’étrangers ont été autorisés à entrer dans le caveau de St George. D’environ 70 pieds de long et 28 pieds de large, il aurait de la place pour 32 corps de chaque côté, avec 12 tombes basses au milieu pour les souverains.

D’autres y sont enterrés, notamment l’épouse de George III, la reine Charlotte, et le père de la reine Victoria, le duc de Kent.

La princesse Margaret, décédée en 2002, a été incinérée et ses cendres y ont d’abord été placées, avant d’être transférées dans la chapelle commémorative George VI avec les cercueils de ses parents lorsque la reine mère est décédée quelques semaines plus tard.

La princesse voulait être incinérée car elle trouvait le cimetière royal alternatif de Frogmore trop “sombre”.

George VI est décédé en 1952, mais a d’abord été inhumé dans le caveau royal et a déménagé dans la chapelle commémorative lors de sa construction.

C’était le premier ajout structurel à l’extérieur de St George’s depuis son achèvement en 1528.

En mars 1969, le cercueil de George VI, toujours couvert par l’étendard royal qui avait été utilisé lors de ses funérailles, est sorti du caveau royal et y est enterré.

Aucun endroit ne pourrait être plus parfait pour le monarque le plus ancien de Grande-Bretagne, car cet ajout à St George’s a été commandé par notre défunte souveraine elle-même.

Elle a planifié de manière poignante chaque détail, tout comme elle l’a fait pour ses propres funérailles.